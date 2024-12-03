Inauguração da vila de Natal na Praça do Papa terá show da Família Lima

Família Lima é atração da Vila de Natal da Praça do Papa, em Vitória Crédito: Felling Fotografia

A cidade de Vitória dará início a uma das suas maiores celebrações natalinas neste sábado, dia 7, com a inauguração do Natal de Encantos, na Praça do Papa. O espaço, que será transformado em um parque temático de Natal, contará com uma apresentação da renomada Família Lima, que apresentará sua mistura única de música clássica e popular, prometendo encantar todos com uma apresentação inesquecível.

A festa de abertura começará às 18h, com o show da Banda da Guarda Municipal, dando o tom festivo ao início das celebrações. Às 19h30, a Banda Fanfarra comandará mais um momento de alegria, com seu som vibrante. E como anunciado, os irmãos da Família Lima prometem encantar os capixabas e turistas às 20h.

Decoração de natal na Praça do Papa no ano passado Crédito: Vitor Jubini

Além da parte musical, o evento conta com uma programação especial, repleta de luzes e muita magia. A decoração da Praça do Papa contará com um cenário deslumbrante, repleto de 100 pinheiros decorados e uma iluminação especial, criando um ambiente mágico e acolhedor para todos que passarem por lá.

Com um clima de festa e muita expectativa, o Natal de Encantos terá atrações até o fim do mês. Inclusive, se você passou por lá nessa semana, pode ter reparado uma estrutura branca em formato de redoma. Nós, HZ, até tentamos descobrir o que é, mas parece que essa é uma das surpresas guardada a sete chaves.

Decoração de natal na Praça do Papa em 2023 Crédito: Vitor Jubini

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, destacou a importância da data e da celebração. “O Papai Noel já chegou ao Parque Moscoso e à orla de São Pedro. Agora, será a vez da Praça do Papa, onde as atrações vão levar alegria e encantar todos os visitantes. No próximo sábado, contamos com vocês para começarmos juntos uma temporada de Natal incrível”, afirmou Pazolini.

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