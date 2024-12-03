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Em Vitória

Inauguração da vila de Natal na Praça do Papa terá show da Família Lima

Abertura do "Natal de Encantos" acontece neste sábado (7), com uma programação especial de shows, decoração temática e diversas atrações
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 15:29

Família Lima é atração da Vila de Natal da Praça do Papa, em Vitória
Família Lima é atração da Vila de Natal da Praça do Papa, em Vitória Crédito: Felling Fotografia
A cidade de Vitória dará início a uma das suas maiores celebrações natalinas neste sábado, dia 7, com a inauguração do Natal de Encantos, na Praça do Papa. O espaço, que será transformado em um parque temático de Natal, contará com uma apresentação da renomada Família Lima, que apresentará sua mistura única de música clássica e popular, prometendo encantar todos com uma apresentação inesquecível.
A festa de abertura começará às 18h, com o show da Banda da Guarda Municipal, dando o tom festivo ao início das celebrações. Às 19h30, a Banda Fanfarra comandará mais um momento de alegria, com seu som vibrante. E como anunciado, os irmãos da Família Lima prometem encantar os capixabas e turistas às 20h.

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Decoração de natal na Praça do Papa, em Vitória
Decoração de natal na Praça do Papa no ano passado Crédito: Vitor Jubini
Além da parte musical, o evento conta com uma programação especial, repleta de luzes e muita magia. A decoração da Praça do Papa contará com um cenário deslumbrante, repleto de 100 pinheiros decorados e uma iluminação especial, criando um ambiente mágico e acolhedor para todos que passarem por lá.
Com um clima de festa e muita expectativa, o Natal de Encantos terá atrações até o fim do mês. Inclusive, se você passou por lá nessa semana, pode ter reparado uma estrutura branca em formato de redoma. Nós, HZ, até tentamos descobrir o que é, mas parece que essa é uma das surpresas guardada a sete chaves.
Decoração de natal na Praça do Papa, em Vitória
Decoração de natal na Praça do Papa em 2023 Crédito: Vitor Jubini
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, destacou a importância da data e da celebração. “O Papai Noel já chegou ao Parque Moscoso e à orla de São Pedro. Agora, será a vez da Praça do Papa, onde as atrações vão levar alegria e encantar todos os visitantes. No próximo sábado, contamos com vocês para começarmos juntos uma temporada de Natal incrível”, afirmou Pazolini.

SERVIÇO

  • Data: Sábado, 7 de dezembro
  • Local: Praça do Papa, Vitória
  • Horário: Abertura às 18h com a Banda da Guarda Municipal; Banda Fanfarra às 19h30; Show da Família Lima às 20h

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