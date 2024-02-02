Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Huck adia estreia de novo quadro e terá especial de Carnaval com Anitta na Globo
Caindo na folia

Huck adia estreia de novo quadro e terá especial de Carnaval com Anitta na Globo

Gravação ocorreu na última quinta-feira (1°) com cantora pop e Neguinho da Beija-Flor; veja fotos exclusivas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 18:23

Neguinho da Beija-Flor e Anitta no especial de carnaval do Domingão com Luciano Huck
Neguinho da Beija-Flor e Anitta no especial de carnaval do Domingão com Luciano Huck Crédito: Beatriz Damy/Rede Globo
A Globo e o apresentador Luciano Huck decidiram adiar a estreia do quadro Quem Vem Pra Cantar?, uma de suas apostas para 2024. Marcado para começar no domingo (4), a novidade só irá ao ar na semana seguinte, no próximo dia 11.
Para o fim de semana, Huck decidiu fazer um programa especial sobre Carnaval. E para isso, convocou a cantora Anitta, que vai cantar seus maiores sucessos em uma nova roupagem, em ritmo de samba.
A reportagem teve acesso exclusivo a fotos da gravação, que também vai falar sobre o desfile especial na Marquês de Sapucaí que a cantora fará no dia 17 de fevereiro, e que terá transmissão da Globo em TV aberta.

CONVIDADOS

A funkeira ainda convidou o cantor Neguinho da Beija-Flor, da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, para se juntar ao palco e cantam juntos clássicos alguns da folia, como Aquarela do Brasil.
Além disso, o Domingão terá a participação de Lucas Luigi, brother eliminado da semana no BBB 24. Ele relembra a sua passagem pelo programa, os memes e melhores momentos, e bate um papo com Dona Déa, Lívia Andrade, a influenciadora Gabb e o humorista Diogo Defante.
O ator Fabio Lago, que viveu o personagem Venâncio na primeira fase da novela "Renascer", também está no palco como convidado.
O Domingão com Huck vai ao ar às 18h, no domingo (4), logo após a Supercopa do Brasil entre Palmeiras x São Paulo, na Globo.

Veja Também

Anitta afirma que vive romance em segredo

Anitta sobre apresentação em Vitória: "Shows no ES sempre são maravilhosos"

“Ensaios da Anitta”: cantora fala sobre retorno ao ES e carnaval capixaba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Carnaval Luciano Huck Televisão Carnaval 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 
Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados