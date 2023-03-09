Helio de La Peña leva seu novo show de humor a Vitória e Vila Velha

Em seu show, Helio expõe - com muita graça - fatos de seu cotidiano, como, por exemplo, ser o único proprietário negro de um apartamento num condomínio no bairro nobre do Leblon. "Meu show fala de um monte de coisa, fala como é a vida de um preto nos ambientes elitizados desse Brasil, conta minhas aventuras desastrosas na neve - daí o título -, fala que não sou mais um garoto, que tô velho, quer dizer, tô vintage! E relembro alguns bastidores divertidos do tempo do Casseta & Planeta", conta La Peña.