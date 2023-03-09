Helio de La Peña leva seu novo show de humor a Vitória e Vila Velha

Exatamente um ano após a passagem por Vitória com o "La Peña Convida", o humorista Helio de La Peña volta ao Espírito Santo com seu novo espetáculo, "Preto de Neve", desta vez emplacando uma dobradinha. O show será apresentado no sábado (11), em Vila Velha, e no domingo (12), em Vitória. Os ingressos estão à venda na internet.
Em seu show, Helio expõe - com muita graça - fatos de seu cotidiano, como, por exemplo, ser o único proprietário negro de um apartamento num condomínio no bairro nobre do Leblon. "Meu show fala de um monte de coisa, fala como é a vida de um preto nos ambientes elitizados desse Brasil, conta minhas aventuras desastrosas na neve - daí o título -, fala que não sou mais um garoto, que tô velho, quer dizer, tô vintage! E relembro alguns bastidores divertidos do tempo do Casseta & Planeta", conta La Peña.
“Preto de Neve” é um espetáculo feito não apenas para quem acompanhou a trajetória do Casseta & Planeta, que influenciou tantos humoristas da nova geração. Mas para quem quer sabe que rir é sempre o melhor remédio.
SERVIÇO:
- HELIO DE LA PEÑA EM “PRETO DE NEVE”
- Quando: sábado (11), a partir das 20h
- Onde: no auditório do CDL Vila Velha - R. Guilherme Faria, 53 - Centro de Vila Velha
- Ingressos: R$ 30 (meia), R$ 60 (inteira), R$ 100 (par de ingressos), à venda na internet (COMPRE AQUI)
- Quando: domingo (12), a partir das 20h
- Onde: Vix Comedy Club - Rua Sete de Setembro, 269 - Centro, Vitória
- Ingressos: R$ 60 (inteira), à venda na internet (COMPRE AQUI)