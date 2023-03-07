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Música

Festival de Alegre abre nova pré-venda e anuncia Pedro Sampaio

Evento será realizado de 8 a 10 de junho. Passaporte para os três dias será vendido pela internet a partir desta terça (7)
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 07 de Março de 2023 às 14:50

Foto do público no Festival de Alegre de 2012
Foto do público no Festival de Alegre de 2012 Crédito: Arquivo/A Gazeta
A espera acabou. A turma que não conseguiu comprar o passaporte durante a pré-venda para o Festival de Alegre, aberta na semana passada, tem uma nova oportunidade. A organização do evento anunciou que um novo lote promocional será vendido a partir das 18h desta terça-feira (7), no site Lebillet.
O passaporte arena, equivalente a ingressos de pista para os três dias de festa, teve um pequeno aumento em relação ao primeiro lote promocional aberto, que custava R$ 980 (inteira). Na nova pré-venda, ele será vendido por R$ 1.020 (inteira). Vale destacar que o evento vai disponibilizar a meia social, em que o valor do pacote cai para R$ 510 desde que o interessado doe um quilo de alimento não perecível.
Além do comunicado da pré-venda, a produção anunciou uma nova atração que vai compor o Festival de Alegre 2023: o DJ Pedro Sampaio. Ele se junta a nomes já divulgados como Jorge e Mateus, João Gomes, Léo Santana, Jota Quest e Ana Castela.
Dj Pedro Sampaio
Dj Pedro Sampaio Crédito: Instagram/ Pedro Sampaio

O FESTIVAL

O Festival de Alegre está marcado para acontecer entre os dias 8 e 10 de junho, no Parque de Exposições da cidade. De acordo com a organização, serão cinco atrações por noite. Até o momento, foram divulgados 10 nomes de gêneros variados como eletrônico, pagode, sertanejo, pop/rock e funk. São eles: Alok, Ana Castela, Zé Neto e Cristiano, Jota Quest, Menos é Mais, Léo Santana, Dennis Dj, João Gomes, Jorge e Mateus e agora Pedro Sampaio.
A última edição aconteceu em 2015 com shows de Luan Santana, Anitta, Ivete Sangalo, Jota Quest, Soja, Jorge e Mateus e muitos outros. Em 2017, A ATS Promoções e Eventos, empresa que Ângelo é o diretor, cogitava um retorno do Festival de Alegre em 2019, o que não aconteceu.
Ângelo conta que a ideia era voltar com o evento antes. Porém, a pandemia atrapalhou os planos nos últimos anos.

SERVIÇO

  • FESTIVAL DE ALEGRE
  • Quando: 8 a 10 de junho
  • Onde: Parque de Exposições de Alegre, em Vila Reis - Alegre
  • Atrações confirmadas até o momento: Jorge e Mateus, Alok, Ana Castela, Zé Neto e Cristiano, Jota Quest, Menos é Mais, Léo Santana, Dennis DJ, João Gomes e Pedro Sampaio
  • Ingressos (passaporte arena): R$ 1.020 (inteira), R$ 510 (meia) e R$ 510 (meia solidária - com doação de 1 kg de alimento não perecível), à venda no site Lebillet. Pré-venda a partir das 18h de terça (7).

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