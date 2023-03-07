Festival de Alegre abre nova pré-venda e anuncia Pedro Sampaio

Foto do público no Festival de Alegre de 2012 Crédito: Arquivo/A Gazeta

O passaporte arena, equivalente a ingressos de pista para os três dias de festa, teve um pequeno aumento em relação ao primeiro lote promocional aberto, que custava R$ 980 (inteira). Na nova pré-venda, ele será vendido por R$ 1.020 (inteira). Vale destacar que o evento vai disponibilizar a meia social, em que o valor do pacote cai para R$ 510 desde que o interessado doe um quilo de alimento não perecível.

Além do comunicado da pré-venda, a produção anunciou uma nova atração que vai compor o Festival de Alegre 2023: o DJ Pedro Sampaio. Ele se junta a nomes já divulgados como Jorge e Mateus, João Gomes, Léo Santana, Jota Quest e Ana Castela.

Dj Pedro Sampaio Crédito: Instagram/ Pedro Sampaio

O FESTIVAL

O Festival de Alegre está marcado para acontecer entre os dias 8 e 10 de junho , no Parque de Exposições da cidade. De acordo com a organização, serão cinco atrações por noite. Até o momento, foram divulgados 10 nomes de gêneros variados como eletrônico, pagode, sertanejo, pop/rock e funk. São eles: Alok, Ana Castela, Zé Neto e Cristiano, Jota Quest, Menos é Mais, Léo Santana, Dennis Dj, João Gomes, Jorge e Mateus e agora Pedro Sampaio.

A última edição aconteceu em 2015 com shows de Luan Santana, Anitta, Ivete Sangalo, Jota Quest, Soja, Jorge e Mateus e muitos outros. Em 2017, A ATS Promoções e Eventos, empresa que Ângelo é o diretor, cogitava um retorno do Festival de Alegre em 2019, o que não aconteceu.

Ângelo conta que a ideia era voltar com o evento antes. Porém, a pandemia atrapalhou os planos nos últimos anos.

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