Gusttavo Lima desembarca no ES para último Buteco: “Uma grande despedida”

Buteco do Gusttavo Lima, em Cariacica Crédito: Kaique Dias

O embaixador está chegando. Para celebrar os 30 anos da rádio mais ouvida do ES, a Litoral, Gusttavo Lima traz sua última turnê “Buteco, a Despedida” para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A apresentação, que acontece a partir das 16h, contará com shows de Hugo e Guilherme, Bruno & Denner e Taianna.

Alô BBs, tô chegando em Vitória para uma grande despedida. Temos um encontro marcado sábado, no Estádio Kleber Andrade e espero todos vocês. Caneta e papel na mão! Será incrível, butequeiros

Com grandes hits, como “Apelido Carinhoso”, “Canudinho” e “Homem de Família”, todos - é claro - velhos conhecidos dos ouvintes da 102,3, o cantor promete fazer um show inesquecível em terras capixabas. Os ingressos custam entre R$ 250 (meia social, 4º lote) e R$ 1.000 (inteira, 5º lote) e estão disponíveis através do site Baladapp.

Buteco do Gusttavo Lima, em Cariacica Crédito: Kaique Dias

De acordo com o gerente da rádio, Tiago Silvares, comemorar o aniversário no show do embaixador é um presente para todos da equipe. "A data oficial é 24 de julho, mas estamos celebrando os 30 anos com muitas ações. Ser a rádio exclusiva do evento, inclusive levando ouvintes ao camarim, é uma oportunidade de presentear nossa audiência com mais um momento inesquecível", disse.

1) Como é o repertório do Buteco? Serão tocados os maiores hits de Gusttavo Lima ou terá algum repertório diferenciado? O repertório do meu show no Buteco é bem variado e mais extenso do que o que faço em outros eventos. A gente contempla desde músicas que fazem parte da minha trajetória desde o início, como “Inventor dos Amores”, “Refém” e “Gatinha Assanhada”, até chegar aos hits mais recentes, como “Morar Nesse Motel”, por exemplo, que é o meu single mais recente, que lancei há apenas duas semanas. Minha apresentação no Buteco é mais longa, pois, além do meu repertório base, também faço o momento ‘modão’, que é o que deu origem a esse festival. Essa é a hora em que a gente abre para fazer grandes clássicos. 2) O que as pessoas podem esperar do último Buteco aqui no Espírito Santo? Será uma despedida épica e histórica, para encerrarmos com chave de ouro a passagem do Buteco pelo Estado. A galera pode esperar um evento bastante especial, com uma estrutura incrível e muita, muita música de primeira! Vamos nos despedir em grande estilo, como os capixabas merecem 3) Você tem alguma experiência curiosa/inusitada em algum show aqui no Espírito Santo. Nossa! Tenho diversas! Até porque, morei no Espírito Santo um tempo e cantei muito em bares e nos quiosques. Eu era bem novo e, basicamente, só tinha um violão e um sonho (risos), mas, foi um período maravilhoso na minha vida, onde vivi momentos maravilhosos e fiz grandes amigos, que guardo até hoje nas minhas lembranças e no meu coração. Sou grato demais por tudo o que os capixabas sempre fizeram e fazem por mim.

Gusttavo Lima durante show Crédito: Instagram/@gusttavolima

SOBRE O ‘BUTECO’

O conceito “Buteco” surgiu a partir do DVD “Buteco do Gusttavo Lima” (de 2014), onde a intenção era fazer um trabalho que reunisse grandes sucessos do sertanejo romântico e de raiz, além de muita moda de viola. O álbum ganhou uma segunda edição em 2017 que deu origem a uma turnê e, posteriormente, ao Buteco no formato que temos hoje.

Com todo o seu pioneirismo, grandiosidade e quebra de recordes, o evento que já ultrapassou a marca de mais de 100 edições, recebeu mais de 60 atrações regionais e nacionais, passou por 47 cidades no Brasil, além de Boston nos EUA, anunciou sua turnê de despedida para 2024. Ao todo, são 15 edições ao longo do ano que prometem uma temporada ainda mais histórica e inesquecível do que nunca para encerrar essa trajetória com chave de ouro.

Buteco do Gusttavo Lima, em Cariacica Crédito: Kaique Dias

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