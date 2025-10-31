Rock

Guns N' Roses volta ao Brasil em 2026 para ser headliner do Monsters of Rock

Banda de Axl Rose, Slash e Duff McKagan foi escolhida como a headliner da próxima edição do Monsters of Rock

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:54

Guns N' Roses volta ao Brasil em 2026 Crédito: Marcelo Justo/Folhapress

Depois de um público recorde de 50 mil pessoas no show do Allianz Parque, no dia 25, o Guns N' Roses já tem data para desembarcar novamente em São Paulo. A banda de Axl Rose, Slash e Duff McKagan foi escolhida como a headliner da próxima edição do Monsters of Rock, confirmada para 4 de abril de 2026.

Após três shows no Brasil, o Guns N' Roses segue no País e se prepara para uma apresentação nesta sexta-feira, 31, em Cuiabá, que encerra sua passagem pelo território nacional.

Nona edição

O primeiro Monsters of Rock aconteceu em 1994, no Estádio Pacaembu, em São Paulo, e tinha o Kiss como a principal atração. A edição mais recente, que aconteceu em abril de 2025, teve Scorpions e Judas Priest em seu line-up.

As outras atrações da nona edição do Monsters of Rock serão anunciadas em breve, assim como as informações sobre venda de ingresso.

O evento está marcado para 4 de abril de 2026, em São Paulo, ainda sem local definido.

Este vídeo pode te interessar