Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2026 terá ingressos a partir de R$ 100

Além da arquibancada, estarão disponíveis ingressos para mesas, lounges e camarotes corporativos

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 18:00

Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Desfile da Mocidade Unida da Glória (MUG) no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Ricardo Medeiros

Os foliões podem se preparar: a venda de ingressos para assistir aos desfiles do Grupo Especial no Carnaval de Vitória 2026 já começa no próximo sábado (11). Os valores para arquibancada estão a partir de R$ 100 e o passaporte para curtir os dois dias inicia em R$ 150. As apresentações no Sambão do Povo acontecem nos dias 6 e 7 de fevereiro – respectivamente, sexta e sábado.

Além da arquibancada, estarão disponíveis ingressos para mesas, que recebem até quatro pessoas, e lounges, que comportam 12 foliões. Também será disponibilizada a venda dos camarotes corporativos inferiores e superiores. Já a venda dos camarotes coletivos será anunciada posteriormente.

Leia mais

Imagem - MUG aposta em enredo de Teresa da Baviera para o Carnaval de Vitória 2026

MUG aposta em enredo de Teresa da Baviera para o Carnaval de Vitória 2026

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, destaca que a festa do ano que vem está sendo organizada para garantir a emoção e a valorização do maior espetáculo cultural realizado em Vitória.

“O início da venda dos ingressos é a oportunidade de garantir lugar nessa celebração da alegria do povo, com os desfiles das nossas escolas de samba. Realizar isso on-line é uma comodidade para o folião, que pode garantir sua entrada, seja para arquibancadas, mesas ou camarotes, de onde estiver. E começar a venda antes é sinal de que estamos conseguindo fazer um carnaval organizado, além de reverter essa renda para as agremiações”, disse.

Novidades no carnaval

Os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória passaram por uma reformulação e terão mudanças em 2026. O Grupo Especial, até então composto por sete agremiações, passará a ter 10 escolas. As apresentações serão realizadas em dois dias, com cinco agremiações em cada.

Mug
Layla Bastos à frente da bateria da MUG Crédito: Carlos Alberto Silva

Com isso, todas as escolas poderão desfilar à noite, o que garante maior igualdade na passagem pelo Sambão do Povo.

Confira os valores para ver o Grupo Especial:

  • Arquibancada ⁠(sexta ou sábado) 
  • Inteira: R$ 200
  • Meia: R$ 100
  • Social: R$ 120

  • Passaporte (para os 2 dias de desfile)
  • Inteira: R$ 300
  • Meia: R$ 150
  • Social: R$ 180

  • Mesa para 4 pessoas (sexta ou sábado) 
  • R$ 1.500 (cada dia)
  • Passaporte (para os 2 dias de desfile)
  • R$ 2.500

  • Lounge para 12 pessoas
  • R$ 10.000 (R$ 1.000 de consumação)

  • Camarote corporativo 
  • Superior: R$ 15.000 (25 pessoas)
  • Interior: R$ 18.000 (30 pessoas)

  • Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Brasil Ticket

Veja a ordem dos desfiles

  • Sexta-feira (06/02/2026)
  • Pega no Samba
  • Novo Império
  • Unidos de Jucutuquara
  • Mocidade Unida da Glória (MUG)
  • Imperatriz do Forte

  • Sábado (07/02/2026)
  • Rosas de Ouro
  • Unidos da Piedade
  • Independente de Boa Vista
  • Chegou o Que Faltava
  • Andaraí

