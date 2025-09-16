Escolas de samba

Carnaval 2026: ensaios técnicos do Grupo Especial começam em janeiro

A entrada é gratuita e, após os ensaios, acontecerão shows de samba e pagode; confira a programação completa

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 15:52

Desfile da Independente de Boa Vista em 2025 Crédito: Ricardo Medeiros

As escolas de samba do Grupo Especial já começaram a se preparar para o Carnaval de Vitória 2026, e logo no início de janeiro, iniciam os ensaios técnicos, momento em que as agremiações reúnem os quesitos na passarela oficial dos desfiles para treinar o espetáculo que irão apresentar.

Segundo Edson Neto, presidente da Liesge, esse é o momento de fazer um treino de luxo. "É a hora de ensaiar, levar a comunidade, treinar os quesitos, uma oportunidade de aproveitar a estrutura que já deve estar 70% pronta". Ainda segundo Neto, os ensaios foram mantidos nos fins de semana para atrair ainda mais público.

Os ensaios acontecem a partir das 20h, e a entrada é gratuita. Após a passagem das agremiações, acontecem shows de samba e pagode, uma forma de entreter o público e arrecadar dinheiro para as escolas.

Calendário

3 de janeiro : Rosas de Ouro e Jucutuquara

10 de janeiro : Imperatriz do Forte e Novo Império

17 de janeiro : Pega no Samba e Piedade

24 de janeiro : Andaraí e MUG

31 de janeiro: Chegou o Que Faltava e Boa Vista

Enredos já definidos

Em 2026, a Imperatriz do Forte vai falar sobre "Xirê: Festejo às raízes", enquanto a Mocidade Unida da Glória mergulha no "Diário Verde de Teresa de Baviera". Já a Jucutuquara vai homenagear Maria Padilha.

A Unidos da Piedade e a Boa Vista vêm falando de temas importantes para a comunidade: na escola de Vitória, "O canto livre de Papo Furado", e na agremiação de Cariacica "João do Congo: a voz que dança nas folhas da resistência".

