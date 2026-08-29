‘Grande sertão: veredas’ faz 70 anos e ganha leitura coletiva no Sul do ES neste sábado (29)

Setenta anos depois de levar leitores pela primeira vez às veredas de Riobaldo, “Grande sertão: veredas” continua abrindo caminhos. Para celebrar as sete décadas de um dos principais romances da literatura brasileira, a Lúcia Livraria, em Iriri, Anchieta, criou o projeto “Ler o sertão”, que vai reunir leitores para percorrer coletivamente a obra de João Guimarães Rosa.
A proposta começa neste sábado (29), às 15h, com um encontro de abertura conduzido pela professora e pesquisadora Rízia Lima, especialista em Estudos Literários com pesquisa relacionada à obra de Guimarães Rosa. No domingo (30), das 10h às 12h, acontece a primeira leitura. Depois, o projeto segue com 14 encontros aos domingos, entre setembro e dezembro.
Publicado em 1956, “Grande sertão: veredas” tornou-se um marco da literatura em língua portuguesa. Narrado por Riobaldo, o romance atravessa o sertão enquanto mergulha em questões como amor, violência, fé, destino, bem e mal.
A linguagem inventada de Guimarães Rosa é uma das marcas da obra, e também pode transformar sua leitura em um desafio para quem se aproxima do livro pela primeira vez.
É justamente aí que entra a proposta do projeto: trocar a leitura solitária pela companhia de outros leitores.
Grande sertão: veredas é um livro que pede tempo para ouvir a prosa de Riobaldo, que nos conta essa história. Ler em conjunto cria companhia para essa travessia, às vezes árdua e, muitas vezes, poética. Podemos compartilhar descobertas, dúvidas, encantamentos e perceber como cada leitor encontra suas próprias veredas dentro da obra
Elisa Quadros, livreira da Lúcia Livraria
O primeiro encontro terá a participação de Rízia Lima, doutora e mestra em Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com pesquisas nos Estudos Literários em interface com a Psicanálise e ênfase na produção de João Guimarães Rosa.
Após a abertura e a leitura inaugural, Elisa Quadros assume a condução dos encontros até dezembro. A intenção não é simplesmente estabelecer uma meta de páginas ou capítulos, mas criar espaço para conversas, interpretações e descobertas provocadas pelo romance.
“Grande sertão: veredas merece ser lido em roda, com festa e comemoração. Fazer a travessia de Rosa em conjunto é mais emocionante”, resume Elisa.
Ler o sertão – Leitura conjunta de “Grande sertão: veredas”
Abertura com Rízia Lima: 29 de agosto, às 15h
Leitura inaugural: 30 de agosto, das 10h às 12h
Encontros: 14 domingos, das 10h às 12h, entre setembro e dezembro
Local: Lúcia Livraria, Iriri, Anchieta
Inscrições: pelo link disponível na bio do Instagram da Lúcia Livraria