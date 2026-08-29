‘Grande sertão: veredas’ faz 70 anos e ganha leitura coletiva no Sul do ES neste sábado (29)

Setenta anos depois de levar leitores pela primeira vez às veredas de Riobaldo, “Grande sertão: veredas” continua abrindo caminhos. Para celebrar as sete décadas de um dos principais romances da literatura brasileira, a Lúcia Livraria, em Iriri, Anchieta, criou o projeto “Ler o sertão”, que vai reunir leitores para percorrer coletivamente a obra de João Guimarães Rosa.





A proposta começa neste sábado (29), às 15h, com um encontro de abertura conduzido pela professora e pesquisadora Rízia Lima, especialista em Estudos Literários com pesquisa relacionada à obra de Guimarães Rosa. No domingo (30), das 10h às 12h, acontece a primeira leitura. Depois, o projeto segue com 14 encontros aos domingos, entre setembro e dezembro.





Publicado em 1956, “Grande sertão: veredas” tornou-se um marco da literatura em língua portuguesa. Narrado por Riobaldo, o romance atravessa o sertão enquanto mergulha em questões como amor, violência, fé, destino, bem e mal.