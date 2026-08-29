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Literatura

‘Grande sertão: veredas’ faz 70 anos e ganha leitura coletiva no Sul do ES neste sábado (29)

Projeto em Iriri, Anchieta, promove 14 encontros entre setembro e dezembro para a leitura coletiva da obra de João Guimarães Rosa
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 29 de Agosto de 2026 às 08:00

Elisa Quadros, livreira da Lúcia Livraria
Elisa Quadros, livreira da Lúcia Livraria Carolina Pastro

Setenta anos depois de levar leitores pela primeira vez às veredas de Riobaldo, “Grande sertão: veredas” continua abrindo caminhos. Para celebrar as sete décadas de um dos principais romances da literatura brasileira, a Lúcia Livraria, em Iriri, Anchieta, criou o projeto “Ler o sertão”, que vai reunir leitores para percorrer coletivamente a obra de João Guimarães Rosa.


A proposta começa neste sábado (29), às 15h, com um encontro de abertura conduzido pela professora e pesquisadora Rízia Lima, especialista em Estudos Literários com pesquisa relacionada à obra de Guimarães Rosa. No domingo (30), das 10h às 12h, acontece a primeira leitura. Depois, o projeto segue com 14 encontros aos domingos, entre setembro e dezembro.


Publicado em 1956, “Grande sertão: veredas” tornou-se um marco da literatura em língua portuguesa. Narrado por Riobaldo, o romance atravessa o sertão enquanto mergulha em questões como amor, violência, fé, destino, bem e mal. 

Evento de leitura compartilhada na Lúcia Livraria
Evento de leitura compartilhada na Lúcia Livraria Divulgação Lucia Livraria / Acervo pessoal

A linguagem inventada de Guimarães Rosa é uma das marcas da obra, e também pode transformar sua leitura em um desafio para quem se aproxima do livro pela primeira vez.


É justamente aí que entra a proposta do projeto: trocar a leitura solitária pela companhia de outros leitores.

Grande sertão: veredas é um livro que pede tempo para ouvir a prosa de Riobaldo, que nos conta essa história. Ler em conjunto cria companhia para essa travessia, às vezes árdua e, muitas vezes, poética. Podemos compartilhar descobertas, dúvidas, encantamentos e perceber como cada leitor encontra suas próprias veredas dentro da obra

Elisa Quadros, livreira da Lúcia Livraria

Uma especialista para abrir as veredas

O primeiro encontro terá a participação de Rízia Lima, doutora e mestra em Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com pesquisas nos Estudos Literários em interface com a Psicanálise e ênfase na produção de João Guimarães Rosa.

Projeto celebra os 70 anos de "Grande Sertão: Veredas"
Projeto celebra os 70 anos de "Grande Sertão: Veredas" Elisa Quadros

Após a abertura e a leitura inaugural, Elisa Quadros assume a condução dos encontros até dezembro. A intenção não é simplesmente estabelecer uma meta de páginas ou capítulos, mas criar espaço para conversas, interpretações e descobertas provocadas pelo romance.


“Grande sertão: veredas merece ser lido em roda, com festa e comemoração. Fazer a travessia de Rosa em conjunto é mais emocionante”, resume Elisa.

Serviço

Ler o sertão – Leitura conjunta de “Grande sertão: veredas”
Abertura com Rízia Lima: 29 de agosto, às 15h
Leitura inaugural: 30 de agosto, das 10h às 12h
Encontros: 14 domingos, das 10h às 12h, entre setembro e dezembro
Local: Lúcia Livraria, Iriri, Anchieta
Inscrições: pelo link disponível na bio do Instagram da Lúcia Livraria

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