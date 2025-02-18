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Sem feridos

Globo é atingida por incêndio no Rio de Janeiro

Ninguém ficou ferido, diz emissora; fogo destruiu cenário de 'Dona de Mim', que estreia em abril
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 16:50

Globo é atingida por incêndio no Rio de Janeiro
Globo é atingida por incêndio no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução Globo News
O Corpo de Bombeiros e a Brigada da Globo estão combatendo um incêndio nos Estúdios Globo, em Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (18). O incêndio atinge a cidade cenográfica da novela "Dona de Mim", próxima novela das sete. A informação foi confirmada em nota pela Globo.
Segundo o Corpo de Bombeiros, 40 militares de sete unidades atuam na ocorrência. Os bombeiros contam também com o apoio de 13 viaturas e drones com câmera térmica para conter o fogo. Não havia gravação no local no momento e não há feridos, segundo a emissora.
Em nota, a Globo confirmou a informação: "Está sendo combatido pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com o apoio da Brigada da Globo, um incêndio na cidade cenográfica de Dona de Mim, próxima novela das sete da TV Globo, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Não havia gravação no local no momento e não há feridos", diz a nota.
"Dona de Mim" tem estreia prevista para abril. O elenco inclui nomes como Clara Moneke, Tony Ramos e Claudia Abreu.

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