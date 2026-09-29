Galeitura: vídeos de Gustavo Scarpa viralizam e inspiram clubes de leitura feitos por torcedores

Para além dos gramados, a influência dos jogadores de futebol é indiscutível: não são poucos os fãs que copiam desses profissionais estilo, consumo, comportamentos e… livros. Recentemente, o jogador Gustavo Scarpa, meio-campista do Atlético Mineiro, viralizou nas redes sociais com recomendações literárias de clássicos.
Scarpa publica resenhas em seu perfil no Instagram desde 2018, mas foi recentemente que uma, em particular, caiu nas graças da torcida. Os comentários sobre a novela A Morte de Ivan Ilitch, de Liev Tólstoi, geraram tanta repercussão que o livro apareceu como mais vendido no site da Amazon Brasil, atraindo vários leitores novos para a obra.
Um deles foi o estudante Arthur Mariano, que, apesar de já conhecer a história, decidiu levar a leitura adiante também por influência do jogador: “Me senti incentivado a ler Ivan Ilitch pelos vídeos do Scarpa, para que eu conseguisse assistir a resenha completa dele. Me motivou muito ver a comunidade que se criou ao redor disso, em que os fãs de futebol, para além dos comentários sobre o esporte, compartilham suas perspectivas e opiniões sobre literatura também”, conta.
Arthur, inclusive, não é o único a compartilhar dessa opinião. A “Galeitura”, clube do livro criado por torcedores do Galo a partir das recomendações de Scarpa, viralizou nas redes sociais e já acumula mais de 100 mil seguidores no Instagram, além de um site próprio para interação e organização de leituras.
A estudante de Letras Carol Marques é a responsável pelo projeto que, no primeiro dia, já contava com mais de 300 pessoas em um grupo de WhatsApp - e o próprio Scarpa está lá. “Foi uma surpresa, todo mundo enlouqueceu quando ele entrou lá”, contou Carol em entrevista ao Globo Esporte MG.
A Galeitura funciona da seguinte forma: a partir das indicações de Scarpa, um livro é escolhido para o mês, que é dividido em um cronograma de leitura. Para A Morte de Ivan Ilitch, foram estabelecidas três semanas de leitura, com quatro capítulos por semana (16 a 22/09 - Capítulos de 1 a 4; 23 a 29/09 - Capítulos de 5 a 8 e 30/09 a 06/10 - Capítulos 9 a 12).
O jogador, em conversa no programa Redação SporTV, relatou que não esperava uma repercussão tão grande, ainda mais de um livro “tão antigo”. “Literatura russa, eu não sei se é o que a galera curte mais. Mas eu falei pro pessoal da minha assessoria: nunca me senti tão famoso”, brincou.
Porém, o sucesso da Galeitura foi tanto que influenciou torcedores de diferentes clubes - e até do principal rival - a entrarem na jogada. Cruleitores (Cruzeiro), Fiel Leitura (Corinthians), TricoLer (São Paulo) e Imortal Leitura (Grêmio) são só alguns dos clubes do livro criados dentro das torcidas, levando a paixão do campo até as estantes.
E a influência positiva ainda se estendeu para o próprio grupo do Atlético-MG. Jogadores como Cuello, Igor Gomes, Léo Duarte, Victor Hugo e Ruan Tressoldi já apareceram nos stories de Scarpa lendo livros como A Ilíada, de Homero, e O Último Dia de um Condenado, do autor francês Victor Hugo.
“Os jogadores têm muita influência dentro das torcidas. Conteúdos como esse com certeza incentivam a leitura, ainda mais nesse meio do futebol, que, geralmente, não é associado a esse tipo de conteúdo. Isso só tem a agregar socialmente e culturalmente”, comenta Arthur.