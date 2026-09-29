Galeitura: vídeos de Gustavo Scarpa viralizam e inspiram clubes de leitura feitos por torcedores

Um deles foi o estudante Arthur Mariano, que, apesar de já conhecer a história, decidiu levar a leitura adiante também por influência do jogador: “Me senti incentivado a ler Ivan Ilitch pelos vídeos do Scarpa, para que eu conseguisse assistir a resenha completa dele. Me motivou muito ver a comunidade que se criou ao redor disso, em que os fãs de futebol, para além dos comentários sobre o esporte, compartilham suas perspectivas e opiniões sobre literatura também”, conta.