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Música

Gal Costa só volta aos palcos em dezembro

Cantora suspendeu agenda até o fim de novembro para continuar sua recuperação após passar por uma cirurgia há três semanas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 12:37

A cantora Gal Costa
A cantora Gal Costa Crédito: Carol Siqueira / Divulgação
Gal Costa só volta aos palcos em dezembro. O motivo é a cirurgia pelo qual a cantora passou há três para retirar um nódulo na fossa nasal direita.
Se recuperando, Gal suspendeu toda a agenda de shows até o fim de novembro. O anúncio foi feito nas redes sociais da cantora, informando que ela ficará de fora do Primavera Sound, no dia 5 de novembro, em São Paulo.
No site oficial da cantora, a próxima apresentação de Gal será no dia 17 de dezembro, na Sala São Paulo. Confira abaixo o comunicado oficial:
"Sabemos o quanto todos (vocês e nós) estavam ansiosos para ver esse show incrível que @galcosta estava preparando com muito carinho para o festival, mas por uma questão de saúde o show ‘Gal Costa Apresenta: Fa-Tal’, programado para o dia 5 de novembro, no #PrimaveraSoundSaoPaulo, será cancelado.
Prezamos pela pronta recuperação da Gal e esperamos tê-la em breve no nosso festival. Veja o comunicado do diretor da turnê:
'Atualizando as informações, a cantora Gal Costa, após o procedimento de retirada de nódulo na fossa nasal direita, realizado há três semanas, encontra-se em processo de recuperação e, seguindo as recomendações médicas, suas apresentações estão suspensas até o final do mês de novembro, não sendo possível sua participação no festival Primavera Sound, como era previsto. Obrigado', - Nilson Raman, Tour Manager"

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