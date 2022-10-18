A cantora Gal Costa Crédito: Carol Siqueira / Divulgação

Gal Costa só volta aos palcos em dezembro. O motivo é a cirurgia pelo qual a cantora passou há três para retirar um nódulo na fossa nasal direita.

Se recuperando, Gal suspendeu toda a agenda de shows até o fim de novembro. O anúncio foi feito nas redes sociais da cantora, informando que ela ficará de fora do Primavera Sound, no dia 5 de novembro, em São Paulo.

No site oficial da cantora, a próxima apresentação de Gal será no dia 17 de dezembro, na Sala São Paulo. Confira abaixo o comunicado oficial:

"Sabemos o quanto todos (vocês e nós) estavam ansiosos para ver esse show incrível que @galcosta estava preparando com muito carinho para o festival, mas por uma questão de saúde o show ‘Gal Costa Apresenta: Fa-Tal’, programado para o dia 5 de novembro, no #PrimaveraSoundSaoPaulo, será cancelado.

Prezamos pela pronta recuperação da Gal e esperamos tê-la em breve no nosso festival. Veja o comunicado do diretor da turnê: