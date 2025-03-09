Gal Costa: gravações engavetadas em 1972 são lançadas no streaming

Três gravações inéditas de Gal Costa foram disponibilizadas nas plataformas de streaming na última sexta-feira (7), pela Universal Music. As músicas foram gravadas em 1972 para um EP que seria lançado no embalo do sucesso da turnê Fa-Tal - Gal a Todo Vapor e terminou engavetado pela gravadora de Gal na época, a Philips.

A primeira faixa é uma interpretação de Gal para a composição "A Morte", de Gilberto Gil. "Vale Quanto Pesa", de Luiz Melodia é a segunda faixa. Por último, há "O Dengo que a Nega Tem", samba de autoria de Dorival Caymmi.

Gal Costa soube estar à frente das transformações musicais Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress