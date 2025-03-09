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Música

Gal Costa: gravações engavetadas em 1972 são lançadas no streaming

As músicas foram gravadas em 1972 para um EP que seria lançado no embalo do sucesso da turnê Fa-Tal - Gal a Todo Vapor e terminou engavetado pela gravadora de Gal na época, a Philips
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Março de 2025 às 11:39

Três gravações inéditas de Gal Costa foram disponibilizadas nas plataformas de streaming na última sexta-feira (7), pela Universal Music. As músicas foram gravadas em 1972 para um EP que seria lançado no embalo do sucesso da turnê Fa-Tal - Gal a Todo Vapor e terminou engavetado pela gravadora de Gal na época, a Philips.
As três canções, recuperadas 50 anos após a gravação original, podem ser agora acessadas por fãs da cantora - que morreu em 2022, aos 77 anos - sob o título Gal Costa Compacto de 1972.
A primeira faixa é uma interpretação de Gal para a composição "A Morte", de Gilberto Gil. "Vale Quanto Pesa", de Luiz Melodia é a segunda faixa. Por último, há "O Dengo que a Nega Tem", samba de autoria de Dorival Caymmi.
Gal Costa soube estar à frente das transformações musicais
Gal Costa soube estar à frente das transformações musicais Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
Em 2024, outra compilação póstuma da cantora, Gal Costa - Por isso Essa Voz Tamanha, foi lançada no streaming.

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