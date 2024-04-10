Justiça nega exumação de Gal Costa e encaminha caso para investigação da polícia

Retrato da cantora Gal Costa Crédito: Keiny Andrade/Folhapress

A Justiça de São Paulo negou o pedido de exumação do corpo de Gal Costa, que havia sido aberto pelo filho da cantora morta em novembro de 2022, Gabriel Penna Burgos Costa. Responsável pelo requerimento, a Vara de Registros Públicos decidiu que não é de sua competência julgar o caso.

Em teoria, a Vara tem entre as suas atribuições decidir sobre a exumação de pessoas sepultadas em São Paulo, mas apontou que o caso extrapola sua alçada pelo fato de o sepultamento ter ocorrido há menos de três anos e por ser determinante para prova num processo criminal, movido por Gabriel contra a viúva de Gal, Wilma Petrillo.

A juíza, porém, pediu que o processo seja encaminhado, em caráter de urgência, para a autoridade policial para apuração e investigação de possível crime que teria sido cometido por ela. O caso deve ficar na Central de Inquéritos Policiais e Processos.

Procuradas, as advogadas do filho da cantora e da viúva não responderam às tentativas de contato da reportagem.

Gabriel contesta o atestado de óbito da mãe, que determina como causa da morte um infarto agudo do miocárdio, bem como uma neoplasia maligna de cabeça e pescoço, em referência ao câncer que Gal enfrentava. Atualmente, ele tenta na Justiça obter autorização para a realização de uma autópsia.

Seu advogado diz que no momento da morte não havia médico presente para atestar o motivo do óbito e que, portanto, ela teria tido "morte natural por causa desconhecida". Alega ainda que Petrillo, que também é madrinha de Gabriel, proibiu qualquer autópsia ao receber o Samu no local da morte. Ela nega e diz não se arrepender de não ter solicitado autópsia no corpo.

Há dois meses, Gabriel entrou na Justiça pedindo ainda a anulação do reconhecimento da união estável que Wilma tinha com Gal. Ele questiona, assim, a fração da herança reivindicada pela viúva, que acredita que o rapaz está sendo manipulado por sua namorada e diz que Gabriel não é a pessoa certa para saber sobre o relacionamento das duas.