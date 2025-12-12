Festival de Inverno de Guaçuí terá Alexandre Pires, Paulo Ricardo e Almir Sater

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 14:47
Pode até ser dezembro, mas em Guaçuí já está tudo confirmado para o 'friozinho' do ano que vem. Com nomes como Alexandre Pires, Paulo Ricardo e Almir Sater, o Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) promete vir com tudo em 2026. O FIG se consolidou como um encontro cultural da região do Caparaó, reunindo música brasileira, gastronomia e outras expressões artísticas.
O lançamento oficial do festival ocorre nesta sexta-feira (12), às 19h, no Centro de Eventos de Guaçuí, local que também receberá a programação de 4 a 7 de junho de 2026, durante o feriado de Corpus Christi. A venda do lote promocional acontece no dia 19 de dezembro, às 18h, e ficará disponível até às 18h do dia 20 pelo site LeBillet.
A edição de 2026 terá como tema Las Vegas, com cenários inspirados na atmosfera da cidade norte-americana. A proposta inclui referências lúdicas a cassinos, vida noturna e shows tradicionais, sem a prática de jogos de aposta, proibidos no Brasil.
No line-up inicial, Alexandre Pires apresenta a turnê Pagonejo, que revisita fases distintas de sua carreira. Paulo Ricardo marca presença celebrando 40 anos de trajetória, com repertório que reúne clássicos do RPM e trabalhos individuais. Já Almir Sater leva ao palco composições de destaque da música regional brasileira, como Tocando em Frente e Chalana, além de relembrar sua conexão com o público por meio de trabalhos na televisão.
O FIG também contará com o cover oficial dos Mamonas Assassinas, o mesmo que participou do filme sobre a banda, e com o grupo capixaba Dallas Country, conhecido por apresentações dedicadas ao universo country.
Guaçuí, a 220 km de Vitória, integra a região do Caparaó e é cercada por trilhas, cachoeiras e áreas naturais que costumam atrair visitantes durante o festival, que frequentemente combinam a programação musical com turismo local e gastronomia.
