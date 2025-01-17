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Gratuito

Festival de Cinema de Vitória Itinerante chega a Anchieta nesta sexta (17)

O evento também terá apresentação musical e ainda vai percorrer cidades como Marataízes, Linhares, São Mateus e Guarapari. Veja programação
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 09:01

Filme Tarsilinha
A programação inclui a exibição do longa-metragem Tarsilinha Crédito: Reprodução filme "Tasilinha"
Que tal aproveitar o verão para curtir filmes e shows gratuitos com vista para o mar? O 31º Festival de Cinema de Vitória Itinerante promete unir cultura e lazer em um roteiro que vai passar por cinco cidades do Espírito Santo entre janeiro e fevereiro de 2025. A programação inclui a exibição do longa-metragem Tarsilinha e shows do cantor Thi, referência no cenário pop capixaba.
A jornada cultural começa na Praia de Castelhanos, em Anchieta, hoje e amanhã (17 e 18), e segue para Marataízes, Linhares, São Mateus e Guarapari. Em cada local, o evento transforma o espaço em uma verdadeira sala de cinema a céu aberto, com cadeiras, telão de LED, som de alta qualidade e até um tapete vermelho. As sessões têm início às 19 horas e são gratuitas.

Arte brasileira

Filme Tarsilinha
O filme Tarsilinha é uma animação inspirada na obra de Tarsila do Amaral Crédito: Reprodução filme "Tasilinha"
O destaque cinematográfico é o filme Tarsilinha, uma animação inspirada na obra de Tarsila do Amaral. Com uma narrativa lúdica, o longa explora o universo modernista brasileiro por meio de personagens icônicos como Abaporu e A Cuca. Além disso, a produção conta com trilha sonora assinada por Zeca Baleiro e as vozes de Marisa Orth e Marcelo Tas.
Já na parte musical, as noites de sábado serão embaladas pelo cantor Thi, que promete agitar o público com seu estilo "pagopop", uma mistura de pagode, pop, axé e sertanejo. No repertório, músicas autorais e hits animados para dançar.
cantor Thi
O cantor Thi também se apresenta no evento Crédito: Juarez Ferreira Fotografia

Sorteios para o público

Além do cinema e música gratuitos, o público ainda pode participar de sorteios de bicicletas no final de cada noite. Para concorrer, basta preencher uma cédula no local e estar presente no momento do sorteio.

Roteiro

  • Anchieta (Praia de Castelhanos): 17 e 18 de janeiro
  • Marataízes (Praça Antônio Jacques Soares): 24 e 25 de janeiro
  • Linhares (Pontal do Ipiranga): 31 de janeiro e 1º de fevereiro
  • São Mateus (Praia de Guriri): 7 e 8 de fevereiro
  • Guarapari (Praia do Morro): 14 e 15 de fevereiro

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