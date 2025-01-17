Festival de Cinema de Vitória Itinerante chega a Anchieta nesta sexta (17)

A programação inclui a exibição do longa-metragem Tarsilinha Crédito: Reprodução filme "Tasilinha"

Que tal aproveitar o verão para curtir filmes e shows gratuitos com vista para o mar? O 31º Festival de Cinema de Vitória Itinerante promete unir cultura e lazer em um roteiro que vai passar por cinco cidades do Espírito Santo entre janeiro e fevereiro de 2025. A programação inclui a exibição do longa-metragem Tarsilinha e shows do cantor Thi, referência no cenário pop capixaba.

A jornada cultural começa na Praia de Castelhanos, em Anchieta, hoje e amanhã (17 e 18), e segue para Marataízes, Linhares, São Mateus e Guarapari. Em cada local, o evento transforma o espaço em uma verdadeira sala de cinema a céu aberto, com cadeiras, telão de LED, som de alta qualidade e até um tapete vermelho. As sessões têm início às 19 horas e são gratuitas.

Arte brasileira

O filme Tarsilinha é uma animação inspirada na obra de Tarsila do Amaral Crédito: Reprodução filme "Tasilinha"

O destaque cinematográfico é o filme Tarsilinha, uma animação inspirada na obra de Tarsila do Amaral. Com uma narrativa lúdica, o longa explora o universo modernista brasileiro por meio de personagens icônicos como Abaporu e A Cuca. Além disso, a produção conta com trilha sonora assinada por Zeca Baleiro e as vozes de Marisa Orth e Marcelo Tas.

Já na parte musical, as noites de sábado serão embaladas pelo cantor Thi, que promete agitar o público com seu estilo "pagopop", uma mistura de pagode, pop, axé e sertanejo. No repertório, músicas autorais e hits animados para dançar.

O cantor Thi também se apresenta no evento Crédito: Juarez Ferreira Fotografia

Sorteios para o público

Além do cinema e música gratuitos, o público ainda pode participar de sorteios de bicicletas no final de cada noite. Para concorrer, basta preencher uma cédula no local e estar presente no momento do sorteio.

Roteiro