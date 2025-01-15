  • Buchecha, Xanndy Harmonia e André Lellis agitam Camburi neste fim de semana
Programação

Buchecha, Xanndy Harmonia e André Lellis agitam Camburi neste fim de semana

Arena de Verão 2025 reúne artistas nacionais e locais em Vitória, com uma programação repleta de música, diversidade e muita animação; veja horários
Felipe Khoury

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 15:08

Crédito: Reprodução/Instagram/@buchecha/@negao.movie/@andrelellisoficial
O terceiro final de semana da Arena de Verão 2025 promete agitar a orla de Camburi, em Vitória, com atrações nacionais e locais de peso. Os cantores Buchecha, Xanddy Harmonia e André Lellis estão entre os destaques da programação que acontece de sexta-feira (17) a domingo (19). 
As festividades começam na sexta-feira (17), às 20h, com o projeto Kombinação, que traz a banda The Roquers ao palco. Em seguida, às 22h, é a vez de Buchecha, ícone do funk e pop nacional, relembrar grandes sucessos como "Quero te Encontrar" e "Nosso Sonho". No sábado (18), o axé e o sertanejo se encontram com Flavia Mendonça, às 20h, seguida por Xanddy Harmonia às 22h, prometendo levantar o público com hits como "Vem Neném" e "Agachadinho".
O cantor apresentará seu mais recente projeto, "Nascendo de Novo", gravado com faixas disponíveis nas principais plataformas de streaming, além do seu trabalho anterior, "Good Vibes", que contou com participações de grandes nomes como Ivete Sangalo e Lauana Prado.
Xanddy Harmonia se apresenta às 22h em Camburi Crédito: Rodrigo Gavini
O evento, que une música, cultura e diversão continua no domingo (19) com uma mistura eclética de estilos. Às 18h, Bruno Caliman e Sandrera sobem ao palco para encantar o público com suas composições marcantes, que vão do folk ao sertanejo. O encerramento do fim de semana fica por conta do show "Nosso Axé", com André Lellis, e as cantoras Carla Cristina e Carla Visi.

CONFIRA OS HORÁRIOS

  • Sexta-feira (17/01)
  • 20h - "Kombinação" apresenta The Roquers,
  • 22h - Buchecha.

  • Sábado (18/01)
  • 20h - Flavia Mendonça,
  • 22h - Xanddy Harmonia.

  • Domingo (19/01)
  • 18h - Bruno Caliman & Sandrera,
  • 20h - André Lellis, Carla Cristina e Carla Visi.

