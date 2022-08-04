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FestCol segue até domingo (7) com shows de graça em Colatina

Com início nesta quinta (4), Festival Nacional de Música de Colatina também terá concurso de canções e acontece na área de lazer da Beira-Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 18:34

Área Verde da Beira-Rio, em Colatina
Área Verde da Beira-Rio, em Colatina Crédito: Divulgação/Prefeitura de Colatina
Até domingo (7), Colatina será embalada por muita música. A área de lazer da Beira-Rio vai ser palco de novos talentos e também nomes já conhecidos do sertanejo, rock, pop rock, pagode e outros ritmos, com shows para animar muito todos os públicos. Isso porque o espaço recebe o Festival Nacional de Música de Colatina (FestCol), diariamente a partir das 19h.
Vale lembrar que toda a programação é gratuita. Os shows começam nesta quinta-feira (4) com as bandas Via Marte (20h) e Mavericks (22h). Paralelo aos shows, também acontece no local a Feira Expocol, com diversas tendas para comercialização de produtos regionais e praça de alimentação.

CONCURSO

O Festival também vai receber no palco 20 músicos, que vão se apresentar em competição na sexta-feira (05) e no sábado (06), com anúncio dos vencedores no domingo (07). Serão 10 apresentações por dia. Confira a lista completa de semifinalistas e dias de apresentações aqui. https://www.colatina.es.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Festcol-classificados.pdf
O 16º FestCol vai premiar com R$ 5 mil mais troféu o primeiro colocado. Segundo e terceiro lugares receberão R$ 4 mil e R$ 3 mil mais troféus, respectivamente. Quarto e quinto colocados vão ganhar troféus e R$ 2 mil e R$ 1 mil. Ainda terão prêmios de R$ 1 mil para o Melhor Intérprete e o voto popular.
*Com informações da Prefeitura de Colatina

SERVIÇO

  • 16ª EDIÇÃO DO FESTCOL
  • Quando: de quinta (4) a domingo (7)
  • Onde: área verde de Colatina
  • Horário: a partir das 19 horas
  • Entrada franca

PROGRAMAÇÃO:

  • Quinta-feira (04/08)
  • 20h: Via Marte – Pop Rock
  • 22h: Banda Mavericks – Rock
  • Sexta-feira (05/08)
  • 19h: Competição
  • 20h30: Banda Show da Viola – Sertanejo
  • 22h: Eder de Oliveira – Sertanejo / Forró
  • Sábado (06/08)
  • 19h: Competição
  • 20h30: Welington e Rafael – Sertanejo
  • 22h: Tremendões – Forró
  • Domingo (07/08)
  • 19h: Finalistas
  • 20h: Pérola Negra – Pagode
  • 21h: DJ Rikardo – Funk
  • 22h: Samba D’L – Pagode
  • Exposição e Feira do Agronegócio de Colatina (Expocol)
  • De 04 a 07 de agosto
  • Horário de funcionamento da feira:
  • 04 de agosto (quinta-feira) – 18h às 22h
  • 05 e 06 de agosto (sexta e sábado) – 16h às 22h
  • 07 de agosto (domingo) – 16h às 20h

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