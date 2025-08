Para todas as idades

Festa do Vinho e da Uva terá distribuição de suco em Santa Teresa

Festa gratuita reúne vinícolas capixabas, pisa da uva ao vivo, cortejo cultural com trajes típicos e shows; confira programação

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 12:30

Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa Crédito: Marcelo Pitta

Santa Teresa se prepara para celebrar a tradição, o sabor e a cultura da vitivinicultura capixaba com a 26ª edição da Festa do Vinho e da Uva, que acontece neste fim de semana, no Parque de Exposições do município. Com entrada gratuita, o evento terá shows, atrações culturais, gastronomia típica, degustações e experiências tradicionais, como a pisa da uva e a distribuição de suco natural. >

Reconhecida por ser a maior produtora de vinhos, espumantes e sucos de uva do Espírito Santo, Santa Teresa responde por cerca de 50% da produção estadual, segundo o Ministério da Agricultura. O evento homenageia esse protagonismo, reunindo seis expositores locais, entre vinícolas e produtores de uvas, reforçando a valorização da agricultura familiar e da identidade cultural da região.>

A programação começa na sexta-feira (8), com a eleição da Realeza do Vinho e da Uva 2025 e show do cantor Jackson Lima. No sábado (9), o público poderá curtir atrações infantis, danças folclóricas e apresentações musicais, com destaque para a Banda Pérola Negra, Ângulo Vertical e a dupla Eduardo & Muriel.>

Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa Crédito: Marcelo Pitta

O domingo (10) será marcado por momentos que resgatam as raízes culturais italianas. Um dos pontos altos é o desfile La Camminata del Vino, que reúne grupos de dança típicos em trajes tradicionais, além da presença do Polentamóvel e distribuição gratuita de suco de uva. Outra tradição que promete emocionar o público é a pisa da uva, com 250 quilos da fruta sendo pisados ao vivo. Outros 250 quilos serão distribuídos entre os visitantes, e o restante será destinado à compostagem.>

>

A gastronomia também será destaque. A praça de alimentação contará com o Costelito’s Steakhouse, especializado em fogo de chão, e com o restaurante do Lions Clube Santa Teresa Colibri, responsável pelo evento. No cardápio, pratos típicos como massas, polenta e pastéis. Toda a renda obtida no restaurante será revertida para ações sociais, como consultas oftalmológicas e doações de óculos para estudantes da rede pública e moradores em situação de vulnerabilidade no município.>

26ª Festa do Vinho e da Uva agita Santa Teresa Crédito: Marcelo Pitta

Programação

Sexta-feira – 08 de agosto

18h00 – Abertura oficial e expositores de vinho

19h00 – Espetáculo de abertura

19h30 – Eleição da Realeza do Vinho e da Uva 2025

22h00 – Show com Jackson Lima





Sábado – 09 de agosto

14h00 – Abertura dos portões e expositores de vinho

14h30 – Show infantil Folia Kids

15h30 – Le Peppe Circus

17h00 – Tardezinha de pagode com Banda Pérola Negra

19h00 – Atrações culturais (danças folclóricas portuguesas e italianas)

20h00 – Show com Banda Angulo Vertical

22h00 – Momento com a Realeza

22h30 – Show com Eduardo & Muriel





Domingo – 10 de agosto

10h00 – Abertura dos portões e expositores de vinho

10h00 – La Camminata del Vino (saída da Prefeitura em direção ao parque)

11h00 – Atrações culturais (danças folclóricas)

12h00 – Show com Forró Trio Clandestino

14h00 – Pisa da uva

15h00 – Show com Ferrari & Banda >

Serviço

26ª Festa do Vinho e da Uva – Santa Teresa (ES)

Data: 08 a 10 de agosto de 2025

Local: Parque de Exposições de Santa Teresa

Entrada: Gratuita

Mais informações: @festadovinhoedauvast >

Este vídeo pode te interessar