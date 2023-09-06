Ferrugem volta ao ES com turnê "Meu Mundo" nesta quarta (6)

O cantor Ferrugem se apresenta no palco Favela durante os preparativos para o festival Rock in Rio 2022 Crédito: Agif/Folhapress

Com a expectativa lá no alto para reencontrar o público capixaba, Ferrugem desembarca no Espírito Santo nesta quarta (6) para começar a agitar o feriadão. A partir das 20h, o carioca apresenta a turnê "Meu Mundo" no espaço Matrix Music Hall, em Cariacica, acompanhado de Vulgo FK. Os ingressos para curtir o show estão disponíveis no site da Le Billet e custam entre R$ 50 (pista) e R$ 200 (mezanino).

"É um repertório que mergulha no meu mundo, meu universo. Não só nas principais músicas do meu catálogo, mas nos tesouros escondidos também. Além disso, trago um pouco também dos artistas que me inspiram desde sempre, com versões da Marília Mendonça, Charlie Brown Jr., Legião Urbana e outros", compartilhou ao HZ.

Ao HZ, o carioca já adiantou quais os hits que não podem faltar em sua apresentação. Entre eles, "Pirata e Tesouro", "Pra Você Acreditar" e "Atrasadinha", músicas lançadas em 2018, além de "Interessante" e "Me Perdoa", faixas lançadas recentemente.

No embalo de cantar outros artistas e gêneros musicais, Ferrugem também celebrou a apresentação do rapper Vulgo FK, autor das músicas "Oi, Como Cê Tá?" (2023) e Pandora (2021) - esta última parceria com o artista capixaba DJ Matt D. Segundo o artista, promover estes intercâmbios entre ritmos musicais diferentes é um dos seus propósitos.

"Acredito muito nesses encontros, acho que o futuro do nosso mercado está exatamente nessa riqueza. Aliás, fui embaixador do Palco Favela do Rock in Rio, ano passado, e a nossa celebração era exatamente essa diversidade musical. É lindo demais", disse ao HZ.

Com a apresentação, o artista segue na intenção de fazer o público capixaba se divertir do começo ao fim. "Como artista, o meu desejo é que meu trabalho inspire as pessoas, cause identificação e toque na alma de alguma forma", finalizou.

SERVIÇO