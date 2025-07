Internacional

Fernanda Torres é anunciada como parte do júri do Festival de Veneza

Alexander Payne, que venceu duas vezes o Oscar, presidirá o júri da competição este ano.

Publicado em 18 de julho de 2025 às 11:13

Fernanda Torres no tapete vermelho do Oscar 2025 Crédito: REUTERS/Aude Guerrucci/Folhapress

A atriz Fernanda Torres foi anunciada, na manhã desta sexta-feira (18), como parte do júri do Festival de Veneza deste ano, um dos principais eventos do calendário cinematográfico.>

Como já anunciado em abril, o cineasta Alexander Payne será o presidente. Também fazem parte da escalação o diretor iraniano Mohammad Rasoulof, de "A Semente do Fruto Sagrado", o diretor romeno, vencedor da Palma de Ouro, Cristian Mungiu, o cineasta francês Stéphane Brizé, a diretora italiana Maura Delpero, premiada na edição passada do festival por "Vermiglio", além da atriz e produtora chinesa Zhao Tao.>

Esse será o time responsável por distribuir os prêmios principais da competição, incluindo o Leão de Ouro, de melhor filme, além dos Leões de Prata para outras diversas categorias. No ano passado, Torres apresentou o filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, que saiu do festival com o prêmio de melhor roteiro para Murilo Hauser e Heitor Lorega.>

Em paralelo, a diretora Julia Ducournau será a presidente do júri da seção Orizzonti, com obras de vanguarda. Com ela estarão também o diretor e videoartista italiano Yuri Ancarani, o crítico de cinema argentino Fernando Enrique Juan Lima, a diretora australiana Shannon Murphy e o artista e cineasta americano RaMell Ross.>

>

Este vídeo pode te interessar