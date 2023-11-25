Feijoada da Chegou O Que Faltava agita Vitória no fim de semana

Escola de Samba Chegou O que Faltava realiza feijoada Crédito: Divulgação/Liesge

O Carnaval já se aproxima, e com ele a temporada de alegria, gente bonita e clima de samba. E é isso o que promete a Feijoada da Chegou O Que Faltava, no dia 26 novembro, em Vitória. O evento recebe o carioca Renato da Rocinha, um dos novos nomes do samba contemporâneo.

Além disso, a agremiação de Goiabeiras vai transformar o palco em um grande caldeirão, com muito samba, cerveja gelada e claro, feijoada. Entre as atrações musicais, também estão Choppsamba, DJ Leandro Netto, Zé Felipe e Romário e os diversos segmentos da escola.

O objetivo é trazer um momento de descontração, "Com certeza a nossa ideia é trazer um momento de alegria para os capixabas que amam o samba. Além de movimentar e trazer recursos para o nosso carnaval”, disse o presidente da agremiação, Rafael Cavalieri.

Os ingressos estão no segundo lote e são vendidos através da plataforma Zig.tickets no valor de R$ 100,00 (sem feijoada), e R$ 140,00 (com feijoada).

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