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Cultura urbana

Com entrada franca, Crias.Lab promete agitar Vila Velha com música e cinema

Evento gratuito rola nesta sexta (17) e sábado (18), na quadra da Mocidade Unida da Glória; confira programação completa
Jessica Coutinho

Jessica Coutinho

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 14:25

A Cia de Dança Afro-brasileira Negraô, MC Carol e a banda Francisco, El Hombre estão entre as atrações do festival.
A Cia de Dança Afro-brasileira Negraô, MC Carol e a banda Francisco, El Hombre estão entre as atrações do festival. Crédito: Divulgação.
A 3ª edição do Festival Crias.Lab está chegando com programação recheada de atrações. O evento será realizado sexta (17) e sábado (18) na quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), em Vila Velha. A entrada é gratuita mediante a doação de um quilo de alimento. Mais informações no site criaslab.com.
Dança, artes visuais e música, entre outras expressões artísticas, serão representadas em shows, mostras de cinema e bate-papos sobre comunicação digital e audiovisual. Nomes de peso confirmaram presença no palco do Crias.Lab, como Évelin Argenta, roteirista da Rádio Novelo; Ludmila Naves, roteirista da série "Cidade Invisível"; os artistas visuais Del Nunes e Bernardo Coutinho, o diretor e ator da série "Cangaço Novo", Fabinho Mendonça e Bruno Bellarmino.
A música fica por conta de MC Carol, Sued Nunes, Francisco, el Hombre, Já Gamei e as MCs A.F.A.R.I, Cyeli e Afronta. Outras atrações marcam presença, como o Grupo de Dança Afro-brasileira Negraô e o Slam Xamego. Para coroar a festa de encerramento tem o tradicional Baile da Nega.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA

SEXTA (17/11)
Slam Xamego vai ser uma das principais atrações do Crias.Lab.
Slam Xamego é uma das principais atrações do primeiro dia do Crias.Lab. Crédito: Divulgação.
16h00: Mostra de Curtas-Metragens Crias da Quebrada, com a exibição dos filmes: O Último Rock (Diego de Jesus, Fic, 24’, ES); Expressa (Amanda Cezário, Doc, 15’, ES); Remendo (Roger Ghil, Fic, ES); Two Girls with a Movie Camera (Slumber Party) (Victoria Brasil, Thamyris Escardoa, Doc, ES); Portugal Pequeno (Victor Quintanilha, Fic, 20, ES);
17h20: Bate-papo 1 - Da ideia à realização, com os diretores da mostra de curtas Crias da Quebrada. Com Diego de Jesus (ES), Victor Quintanilha (RJ), Amanda Cezário (ES), Victoria Brasil (ES), Thamyris Escardoa (ES) e Roger Ghil (ES). Mediação: Adriano Monteiro.
19h00: Bate-papo 2- Desvendando grandes roteiros, com Ludmila Naves (SP). Mediação: Tati Rabelo (ES)
20h30: Bate-papo 3 - Arte digital, inteligência artificial e o olhar sensível para o cotidiano, com Bernardo Coutinho (ES) e Del Nunes (BA). Mediação: Nicolas Soares (ES).
21h45: Mostra Crias da Quebrada - Série Criadores - EP 1 Descostura.
22h00: Batalha com Slam Xamego.
23h30: Sued Nunes (atração nacional).
01h00: DJ Marilds.
02h00: Francisco, El Hombre (atração naional).
SÁBADO (18/11)
Mc Carol de Niterói é a grande atração da 3ª edição do Crias.Lab
Mc Carol de Niterói é a grande atração da 3ª edição do Crias.Lab Crédito: Divulgação.
14h00: Bate-papo 4 - Por trás de Cangaço Novo, série do Amazon Prime Video, com Bruno Bellarmino (ator) e Fabinho Mendonça (diretor). Mediação: André Felix.
15h45: Bate-papo 5 - Rádio Novelo - O poder do podcast na contação de histórias, com Evelin Argenta. Mediação: Lara Rosado.
17h00: Mostra Crias da Quebrada - Série Criadores - EP 2 Corpotência.
17h15: Apresentação Cia de Dança Afro-brasileira Negraô.
17h45: Grupo Já Gamei (atração capixaba).
21h15: Mostra Crias da Quebrada - Série Criadores - EP 3 Rainhas da Rima.
21h30: Shows das MCs - A.F.A.R.I, CYELI e Afronta.
23h00: Baile da Nega com DJ Negana + DJ Gegeo + DJ Negana + DJ Lenda.
1h00: MC Carol de Niterói.
2h00: Baile da Nega com DJ Negana + DJ Gegeo + DJ Negana + DJ Lenda.

SERVIÇO

  • QUANDO: Dias 17 (sexta), a partir das 16h, e 18 (sábado), a partir das 14h
  • ONDE: Quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG). Rua Mourisco, Glória, Vila Velha
  • INGRESSOS: Para participar dos bate-papos, é preciso retirar os ingressos pelo site Sympla. Já para os shows, basta levar 1kg de alimento não-perecível

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