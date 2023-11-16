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Festival de forró promete agitar Vitória nesta sexta (17); confira atrações

Evento acontece no Recreio dos Olhos, em Tabuazeiro, e conta com apresentações de Banda Os Cangaceiros, Banda Severina e Azul DJ
Isabelle Oliveira

Isabelle Oliveira

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 18:47

21ª edição do Festival Forrozada Boa
Cerca de 470 forrozeiros marcaram presença na  21ª edição do Festival Forrozada Boa Crédito: Divulgação
O aquecimento para o final de semana está garantido para os forrozeiros capixabas. Nesta sexta-feira (17) será realizada a 22ª edição do Festival Forrozada Boa. O evento foi inaugurado em janeiro de 2022 e desde então reúne artistas de forró pé de serra no Salão Recreio dos Olhos, em Tabuazeiro, em Vitória, sempre às sextas-feiras.
Nesta edição, a pista de dança será movimentada pelo som da banda Severina, que vem de São Paulo para Vitória pela primeira vez. Outra atração será Os Cangaceiros, uma banda tradicional de Eunápolis (BA) e vencedora do Festival Nacional Forró de Itaúnas (FENFIT) 2014. A banda já protagonizou uma turnê pela Europa e conta com nomes como Thiago Lacerda (triângulo e voz), Rodrigo Braga (sanfona) e Joabe Oliveira (zabumba).
O arrasta-pé terá início às 22h com encerramento às 4h de sábado (18). Para comandar a pista nos intervalos, o line-up conta com a participação do Azul DJ, do Rio de Janeiro.
“O espaço recebe ainda atrações locais que se revezam. O público já elegeu o Forrozada Boa como Point dos forrozeiros e ficamos muito felizes”, disse o organizador do evento, Joabe Oliveira.
Também organizadora do Festival, Fernanda Sanglard comentou sobre o objetivo do evento. "Queremos apresentar atrações que estiveram poucas vezes ou nunca na Grande Vitória, além de ser essencial que tenham um repertório bem dançante", adianta.
“É um ambiente acolhedor, ótimo para fazer amigos e participar dos grupos de forró pé de serra”, acrescentou Sanglard.
Segundo Oliveira e Sanglard, a 23ª edição já está com data marcada para 15 de dezembro. Em 12 janeiro de 2024 a festa será em comemoração aos dois anos do evento. As atrações serão definidas brevemente.

22ª edição do Festival Forrozada Boa

  • QUANDO: sexta-feira (17), às 22h
  • ONDE:  Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Tabuazeiro, Vitória
  • ATRAÇÕES: Severina (SP); Os Cangaceiros (BA) e Azul DJ (RJ)
  • INGRESSOS: 3° Lote, R$35, pelo site. Valor na bilheteria: R$ 40
*Isabelle Oliveira é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Gustavo Cheluje.

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