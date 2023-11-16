Festival de jazz e blues agita o fim de semana em Guarapari

Jazz e blues serão a trilha sonora em Buenos Aires, no município de Guarapari, durante este fim de semana. O bucólico distrito vai receber o Festival Pedra do Elefante, no sábado (18/11) e no domingo (19/11), com apresentações no Bistrô e Café Bosque das Pedras.
Oito bandas de blues, jazz e rock do Espírito Santo vão se revezar no palco do evento, que terá ainda oficina de teatro, espaço kids e contação de histórias.
“O festival terá a exibição de uma peça inédita do grupo Oficina de Teatro Bruna Miranda, que é de Guarapari, além de shows de artistas como o saxofonista Salsa Brezinski, o guitarrista Tiago Gomes, o duo experimental Raphael Grigorio e Julio Caldeira e as bandas Big River, Rota 66 e Manga Rosa Experience", explica o produtor cultural e idealizador do evento, Vinicius Vivaldi.
Os ingressos antecipados para o Festival de Jazz e Blues Pedra do Elefante custam R$ 30 por dia ou R$ 50 para os dois dias (sábado e domingo).
PROGRAMAÇÃO
SÁBADO (18/11)
- 10h - Oficina de Teatro Bruna Miranda - Arte Cênica (Guarapari)
- 10h30 - MPBlues - Blues (Cariacica)
- 13h - Contação de história (Grande Vitória)
- 13h30 - Raphael Grigorio & Julio Caldeira Duo - Ambient-Jazz (Vila Velha)
- 14h30 - Contação de história (Grande Vitória)
- 15h - Manga Rosa Experience – Psychedelic-Blues & Brasilidade (Guarapari)
- 17h - Big River - Jazz-a-Billy e Texas-Blues (Vila Velha)
- 10h - Banda Rota 66 – Fusion- Jazz e Blues – (Vila Velha)
- 12h - Contação de história (Grande Vitória)
- 12h30 - Brezinski Point apresenta o show Jues n’ Blazz Band – Fusion-Jazz e Blues (Grande Vitória)
- 14h30 - Contação de história (Grande Vitória)
- 15h - Tiago Gomes Experience Tribute – Blues-Rock, Tributo a Jimi Hendrix (Grande Vitória)
- 17h - Jam com os músicos
FESTIVAL DE JAZZ E BLUES PEDRA DO ELEFANTE
Quando: 18 e 19 de novembro de 2023
Onde: Bistrô e Café Bosque das Pedras, Km 3,5/Norte, Buenos Aires, Guarapari
Ingressos: R$ 30 (um dia) ou R$ 50 (dois dias)
Mais informações e venda antecipada de ingressos: (27) 98138-7484 e @festivalpedradoelefante.
