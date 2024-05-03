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Aniversariante

Faustão recebe homenagem da mulher em seu aniversário de 74 anos

Luciana Cardoso, mulher de Fausto Silva, o Faustão, usou suas redes sociais, para parabenizar Faustão, que completa 74 anos.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 13:16

Luciana Cardoso, mulher de Fausto Silva, o Faustão, usou suas redes sociais, na última quarta-feira, 2, para parabenizar seu amado, que completou 74 anos. Na homenagem, ela relembrou uma série de momentos especiais que viveu ao lado do marido e celebrou a segunda chance do apresentador, após ele passar por duas cirurgias de transplante nos últimos tempos.
"Mais um ano! E que ano. Nada tem sido muito fácil nos últimos tempos, mas a gratidão por você poder abrir um novo ciclo e continuar firme no propósito de ficar bem supera qualquer obstáculo. Tenho certeza que o ano novo que hoje se abre será com a saúde e alegria que você merece voltar a ter", iniciou ela.
Faustão e esposa
Faustão e esposa Luciana Cardoso Crédito: Divulgação/Instagram
Luciana seguiu lembrando o apresentador que ele sempre poderá contar com o apoio da família. "Estaremos sempre aqui pra te dar apoio, suporte e amor. Nada mais justo do que poder retribuir o bem e a felicidade que você sempre proporcionou pra nossa família e pra tantas outras pessoas nesse mundão. Feliz aniversário e bora viver!", escreveu.
Por fim, a mulher de Faustão agradeceu às duas famílias que permitiram a doação de órgãos. "Gratidão eterna às duas famílias doadoras que permitiram que hoje você continuasse por aqui com a sua família".
Por conta de problemas de saúde, Faustão precisou passar por dois transplantes de órgãos no último ano. Em agosto de 2023, ele fez um transplante de coração e, após algumas semanas de recuperação, recebeu alta.
Já em fevereiro deste ano, o apresentador teve um agravamento de uma doença renal e passou por um transplante de rim. Dessa vez, a recuperação foi um pouco mais lenta e Faustão precisou realizar uma embolização. O artista chegou a rejeitar o órgão, mas após um tratamento maior, o quadro foi revertido.
João Guilherme Silva, filho de Faustão, também aproveitou o aniversário do pai para atualizar o seu estado de saúde. Durante uma entrevista ao portal Léo Dias, o comandante do Programa do João revelou que a recuperação do pai não está fácil: "Ele está nesse processo de recuperação. É duro, é difícil, mas o que vale é que uma pessoa muito resiliente".
Apesar das dificuldades, João ressaltou que o pai está levando tudo com muita leveza e alegria. "Está com uma alegria pra levar as coisas. Então quem acompanha sabe o quanto ele é resiliente e é isso que vale nesse processo todo".

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