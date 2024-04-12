Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estado de saúde

Faustão recebe alta de hospital após quase dois meses internado

Apresentador foi internado em fevereiro após apresentar problemas no transplante de rim. Ele seguirá sob orientações médicas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 14:44

Faustão publica vídeo em hospital
Faustão ficou internado por quase dois meses Crédito: Reprodução/Instagram/@joaosilva
Fausto Silva, 73, recebeu alta do hospital Albert Einstein, onde está internado há quase dois meses, nesta sexta-feira (12). Faustão foi internado no final de fevereiro após apresentar problemas no transplante de rim.
"O paciente seguirá sob as orientações médicas", diz a nota enviada à Folha de S.Paulo. O apresentador voltou a ser hospitalizado por causa do agravamento de uma doença renal crônica.
A internação ocorreu seis meses após receber um transplante de coração em agosto do último ano. O apresentador estava fazendo diálise (tratamento para suprir o mau funcionamento dos rins) desde dezembro
Em março, Faustão teve de passar por uma embolização para lidar com questões linfáticas que atrasavam a recuperação e visa bloquear a passagem de um fluido, que pode ser arterial, venoso ou linfático, dentro do corpo humano. O vazamento desse fluido pode ser uma das causas para o órgão demorar a funcionar.
Ele ainda foi submetido a sessões de hemodiálise para a adaptação do novo órgão.

Veja Também

Luciano Huck manda recado a Faustão no Domingão após transplante de rim

Faustão supera rejeição de órgão após transplante e segue tratamento

Faustão passa por tratamento intensivo após rejeição de órgão, diz família

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fausto Silva Hospitais Hospital Albert Einstein Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados