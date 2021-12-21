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Carnaval 2022

Família Real do Carnaval Capixaba 2022 será conhecida na próxima semana

Disputa para Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval capixaba acontece no dia 28 de dezembro, às 19h, na quadra da Novo Império, em Vitória
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 16:24

Família Real do Carnaval Capixaba 2020
Família Real do Carnaval Capixaba 2020 Crédito: Monica Zorzanelli
O Espírito Santo vai conhecer, no dia 28 de dezembro, os novos integrantes da Família Real do Carnaval Capixaba 2022. As tradicionais figuras representadas pelo Rei Momo, Rainha e Princesas serão anunciadas na quadra da escola Novo Império, em Caratoíra, Vitória, às 19h.  A entrada do evento será gratuita. 
Os futuros componentes da Corte Momo irão representar o Espírito Santo em uma agenda repleta de eventos carnavalescos, com destaque ao desfile das Escolas de Samba no Sambão do Povo, nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 2022. Além disso, os vencedores para Rei Momo e Rainha do Carnaval vão faturar R$ 4 mil,  já as Princesas levarão R$ 1.500.
O julgamento contará com cinco jurados, escolhidos pela Equipe Organizadora do Evento. Os concorrentes serão analisados nos quesitos: Simpatia, Alegria, Espírito Carnavalesco, Samba no Pé e Desfile na Passarela. Nesta última categoria, será levado em conta o traje dos candidatos, a presença de palco e a postura na passarela. Os avaliadores deverão dar notas entre 9 e 10 pontos.
O mandato começa com o anúncio dos vencedores, terminando no ano seguinte com as passagens das faixas no próximo concurso. O evento é promovido pela Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (LIESGE), e exigiu certificado de imunização contra a Covid-19 de todos os participantes. 
Em 2020, a Família Real do Carnaval de Vitória 2020 elegeu, pela primeira vez, uma Rainha Trans. Melanie Jorden, de 20 anos, foi a escolhida para representar a comunidade LGBTQ+ no ano passado. Os outros atuais integrantes da Corte são Augusto Ferrari, Rei Momo, Suelen Cecília, Rainha do Carnaval e as jovens Eduarda Lima e Joyce Gonçalves, Princesas do Carnaval.
Eleição do Rei Momo, das Rainhas e Princesas do Carnaval de Vitória 2020
Eleição do Rei Momo, das Rainhas e Princesas do Carnaval de Vitória 2020 Crédito: Gustavo Cheluje
  • Serviço
  • Concurso da Família Real do Carnaval Capixaba 2022

  • Quando: 28/12 
  • Onde: Quadra da Novo Império, Av. Santo Antônio, Caratoíra – Vitória
  • Horário: 19h
  • Ingresso: entrada gratuita.

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