Família Real do Carnaval Capixaba 2022 será conhecida na próxima semana

Família Real do Carnaval Capixaba 2020 Crédito: Monica Zorzanelli

O Espírito Santo vai conhecer, no dia 28 de dezembro, os novos integrantes da Família Real do Carnaval Capixaba 2022. As tradicionais figuras representadas pelo Rei Momo, Rainha e Princesas serão anunciadas na quadra da escola Novo Império, em Caratoíra, Vitória, às 19h. A entrada do evento será gratuita.

Os futuros componentes da Corte Momo irão representar o Espírito Santo em uma agenda repleta de eventos carnavalescos, com destaque ao desfile das Escolas de Samba no Sambão do Povo, nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 2022. Além disso, os vencedores para Rei Momo e Rainha do Carnaval vão faturar R$ 4 mil, já as Princesas levarão R$ 1.500.

O julgamento contará com cinco jurados, escolhidos pela Equipe Organizadora do Evento. Os concorrentes serão analisados nos quesitos: Simpatia, Alegria, Espírito Carnavalesco, Samba no Pé e Desfile na Passarela. Nesta última categoria, será levado em conta o traje dos candidatos, a presença de palco e a postura na passarela. Os avaliadores deverão dar notas entre 9 e 10 pontos.

O mandato começa com o anúncio dos vencedores, terminando no ano seguinte com as passagens das faixas no próximo concurso. O evento é promovido pela Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (LIESGE), e exigiu certificado de imunização contra a Covid-19 de todos os participantes.

Eleição do Rei Momo, das Rainhas e Princesas do Carnaval de Vitória 2020 Crédito: Gustavo Cheluje