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Caparaó ganha festival com muita música, cerveja e hambúrguer artesanal

O Summer Fest acontece no próximo sábado (25), às 14h. A programação conta com seis opções de cervejas artesanais e um cardápio com hambúrgueres a partir de R$14
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 16:38

Festival no Caparaó reúne cervejas e hambúrgueres artesanais
Festival no Caparaó reúne cervejas e hambúrgueres artesanais Crédito: Divulgação/Kamillacastilhofotografias
A região do Caparaó, no Espírito Santo, recebe, no próximo sábado (25),  o Summer Fest. O evento começa a partir das 14h, no Food Park In Town, em Iúna, e traz uma programação especial. Entre os atrativos, cervejas artesanais, comidinhas e diversas atrações musicais, como a banda Casaca. Os ingressos custam R$ 35, antecipadamente, e R$ 50, na hora.
Serão 12 horas de evento, com seis opções de cervejas artesanais no modelo tap bar: Pilsen, Apa, Chopp de vinho, Red, Witibier e Ipa. Além das bebidas, o Summer Fest oferece um cardápio recheado de hambúrgueres artesanais a partir de R$ 14. Ainda na parte gourmet, pratos especiais: costela suína com batata chips e barbecue (R$48), barriguinha com batata chips e molho especial (R$40) e lombo suíno defumado com batata chips e molho (10 un.), por R$26.
Festival no Caparaó reúne cervejas e hambúrgueres artesanais
Festival no Caparaó reúne cervejas e hambúrgueres artesanais Crédito: Divulgação/Kamillacastilhofotografias
Costela suína com batata chips e barbecue
Costela suína com batata chips e barbecue Crédito: Divulgação/Kamillacastilhofotografias
A parte musical fica por conta das bandas Rock Road, Bandarra e a banda Casaca. Essa é a primeira edição do festival promovido pelo food park. O local é uma união da cervejaria Verla com a hamburgueria Joes Burguer. O objetivo é atrair os turistas para conhecer as belezas naturais do Caparaó.
“A ideia veio depois do Oktoberfest, a galera gostou muito e cobrou outro evento. Temos como um dos objetivos atrair muitas pessoas para a região do Caparaó, conhecer as cachoeiras e as belezas naturais. O turista curte a manhã e o início da tarde passeando, depois vai para o Summer Fest”, disse Joel Lopes Ribeiro, um dos organizadores. 
Lombo suíno defumado com batata chips e molho
lombo suíno defumado com batata chips e molho Crédito: Divulgação/Kamillacastilhofotografias
  • SERVIÇO
  • SUMMER FEST
  • Onde: Food Park Iúna.  Avenida Amintas Osório Matos 1318 - Iúna , em frente ao Parque de Exposições Municipal.
  • Quando: 25 de dezembro
  • Horário: das 14h às 2h
  • Atrações: bandas Rock Road, Bandarra e Casaca.
  • Ingressos: R$35 (3º lote promocional) e R$50, no dia do evento.
  • Pontos de venda: pelo direct do Instagram ou nas unidades físicas.

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