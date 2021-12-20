Caparaó ganha festival com muita música, cerveja e hambúrguer artesanal

Festival no Caparaó reúne cervejas e hambúrgueres artesanais Crédito: Divulgação/Kamillacastilhofotografias

A região do Caparaó, no Espírito Santo, recebe, no próximo sábado (25), o Summer Fest. O evento começa a partir das 14h, no Food Park In Town, em Iúna, e traz uma programação especial. Entre os atrativos, cervejas artesanais, comidinhas e diversas atrações musicais, como a banda Casaca. Os ingressos custam R$ 35, antecipadamente, e R$ 50, na hora.

Serão 12 horas de evento, com seis opções de cervejas artesanais no modelo tap bar: Pilsen, Apa, Chopp de vinho, Red, Witibier e Ipa. Além das bebidas, o Summer Fest oferece um cardápio recheado de hambúrgueres artesanais a partir de R$ 14. Ainda na parte gourmet, pratos especiais: costela suína com batata chips e barbecue (R$48), barriguinha com batata chips e molho especial (R$40) e lombo suíno defumado com batata chips e molho (10 un.), por R$26.

Festival no Caparaó reúne cervejas e hambúrgueres artesanais Crédito: Divulgação/Kamillacastilhofotografias

Costela suína com batata chips e barbecue Crédito: Divulgação/Kamillacastilhofotografias

A parte musical fica por conta das bandas Rock Road, Bandarra e a banda Casaca. Essa é a primeira edição do festival promovido pelo food park. O local é uma união da cervejaria Verla com a hamburgueria Joes Burguer. O objetivo é atrair os turistas para conhecer as belezas naturais do Caparaó.

“A ideia veio depois do Oktoberfest, a galera gostou muito e cobrou outro evento. Temos como um dos objetivos atrair muitas pessoas para a região do Caparaó, conhecer as cachoeiras e as belezas naturais. O turista curte a manhã e o início da tarde passeando, depois vai para o Summer Fest”, disse Joel Lopes Ribeiro, um dos organizadores.

lombo suíno defumado com batata chips e molho Crédito: Divulgação/Kamillacastilhofotografias