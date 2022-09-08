Falamansa faz show gratuito em Santa Leopoldina no fim de semana

A banda Falamansa se apresenta neste sábado (10), em Santa Leopoldina Crédito: Thiago Rodrigues

A Região Serrana do Espírito Santo vai ter muita música boa e apresentações culturais nesta semana. Entre sexta (9) e domingo (11), acontece a Festa dos Padroeiros e das Raízes, no Pátio de Festa, atrás do Ginásio de Esportes, em Santa Leopoldina. Com muito forró arrasta pé, a banda Falamansa está confirmada como atração principal do evento no sábado (10). Organizada pela prefeitura da cidade, a festa tem entrada franca.

A programação musical ainda vai contar com shows de Thiago & Bheto, às 21h30, e Emerson Tesch, às 00h, nesta sexta-feira (09). Já no sábado (10), além da banda Falamansa, que sobe ao palco à meia-noite, o público poderá curtir as apresentações do Grupo Engesamba, às 15h, Engate do Forró, às 17h30, Arraiá é Babado, às 19h30, e Alma Di Vanera, às 21h. No domingo (10), Lucas Niero, Quentura do Forró e Procópio Cowboy vão animar o Pátio de Festas. Confira a programação completa no final da matéria.

Além da música, a Festa dos Padroeiros e das Raízes terá apresentações culturais, com o Grupo Brasil Tambores, no sábado (10), às 14h, e Grupo Cultural Martinense, no domingo (11), às 13h. O público também poderá visitar a exposição Raízes, que ficará aberta todos os dias do evento. A premiação da exposição acontece no domingo, às 16h.

ATENÇÃO NA HORA DE ESTACIONAR

Se você não é da cidade, vale ficar atento ao local que for estacionar o carro. A Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina publicou um decreto, nesta segunda-feira (05), proibindo o estacionamento de veículos na rua Bernardino Monteiro (trecho da Casa Paroquial até a subida do Hospital), de sexta-feira (09) a domingo (11), das 18h às 2h.

O documento também proíbe a comercialização de garrafas de vidro na Praça de Alimentação interna - instalada no Pátio de Festas -, a utilização do uso de sonorização nas avenidas, a entrada de caixas e embalagens térmicas e a comercialização por ambulantes ao longo da Rua Cabo Milton, no Parque da Independência e arredores.

PROGRAMAÇÃO