Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Exposição sobre imigração italiana chega ao Palácio Anchieta nesta sexta (20)
150 anos

Exposição sobre imigração italiana chega ao Palácio Anchieta nesta sexta (20)

Mostra será dividida em quatro tempos históricos e ficará exposta simultaneamente em 21 cidades de Norte a Sul do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 10:00

Exposição contará com 22 cópias entregues às associações italianas de diferentes municípios
Exposição contará com 22 cópias entregues às associações italianas de diferentes municípios Crédito: Zota Coelho/Divulgação
Em comemoração aos 150 anos da imigração italiana no ES e no Brasil, o Palácio Anchieta vai receber nesta sexta-feira (20), a partir das 16h, a exposição “Do Passado ao Horizonte, 150 Anos de Travessias”. A mostra será exposta simultaneamente em 21 cidades de Norte a Sul do Estado, e estará aberta para visitação do público de segunda a sexta, das 9h às 17h, com entrada gratuita.
A exposição foi dividida em quatro tempos, que foram identificados como a Origem, a Travessia, o Brasil e o Futuro. Distribuídos em 20 lâminas de tecido, que retratam as motivações da emigração dentro do processo de Unificação Italiana, a viagem dos migrantes, o contato com o novo e as perspectivas de futuro. 
Para aumentar o alcance, foram impressas 22 cópias entregues às associações italianas, em atividade, de diferentes municípios, que terão a responsabilidade de expô-las em datas a serem definidas. Além disso, toda a exposição foi pensada de forma que o expectador pudesse visualizara abordagem histórica com traços artísticos, respeitando as referências de cores e temas de cada tempo, como conta a curadora Luza Carvalho.
"A primeira parte, dominada pela tonalidade sépia, evoca o passado. O segundo tempo, marcado pelo azul do mar, representa a jornada de travessia. Ao chegar ao Brasil, a exposição utiliza o verde para simbolizar as matas e a chegada ao Novo Mundo. Por fim, o último tempo, repleto de cores, representa o presente e o futuro, com suas infinitas possibilidades", diz Luza.

Programação da exposição “Do Passado ao Horizonte, 150 Anos de Travessias”

O primeiro local a receber a mostra será o Palácio Anchieta, onde acontece o lançamento na sexta-feira (20), às 16h. No dia 27 de setembro, a exposição chega a Santa Teresa, onde será instalada na sede do Circolo Trentino Di Santa Teresa. As demais cidades estão em processo de confirmar as datas de abertura da exposição e o cronograma será divulgado posteriormente. 
Fachada do Palácio Anchieta, em Vitória
Fachada do Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Hélio Filho
Na capital, os capixabas ainda poderão conferir as obras no espaço da Assembleia Legislativa, a partir de 17 de outubro, e no Arquivo Público do Espírito Santo (APEES) a partir do dia 20 de outubro.
Confira algumas das cidades que receberão a exposição: Alfredo Chaves, Aracruz, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Guaçuí, Ibiraçu, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, Marilândia, Marechal Floriano, Muniz Freire, Nova Venécia, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Teresa, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante, Vila Pavão e Vitória.

Veja Também

Praça do Papa em Vitória terá festival gratuito com 12 horas de atrações

Exposição reúne itens esquecidos em livros raros da Biblioteca Pública do ES

CineMarias terá filmes, shows e rodas de conversa na Ufes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Exposição Imigração Italiana Palácio Anchieta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados