Exposição sobre imigração italiana chega ao Palácio Anchieta nesta sexta (20)

Exposição contará com 22 cópias entregues às associações italianas de diferentes municípios Crédito: Zota Coelho/Divulgação

Em comemoração aos 150 anos da imigração italiana no ES e no Brasil, o Palácio Anchieta vai receber nesta sexta-feira (20), a partir das 16h, a exposição “Do Passado ao Horizonte, 150 Anos de Travessias”. A mostra será exposta simultaneamente em 21 cidades de Norte a Sul do Estado, e estará aberta para visitação do público de segunda a sexta, das 9h às 17h, com entrada gratuita.

A exposição foi dividida em quatro tempos, que foram identificados como a Origem, a Travessia, o Brasil e o Futuro. Distribuídos em 20 lâminas de tecido, que retratam as motivações da emigração dentro do processo de Unificação Italiana, a viagem dos migrantes, o contato com o novo e as perspectivas de futuro.

Para aumentar o alcance, foram impressas 22 cópias entregues às associações italianas, em atividade, de diferentes municípios, que terão a responsabilidade de expô-las em datas a serem definidas. Além disso, toda a exposição foi pensada de forma que o expectador pudesse visualizara abordagem histórica com traços artísticos, respeitando as referências de cores e temas de cada tempo, como conta a curadora Luza Carvalho.

"A primeira parte, dominada pela tonalidade sépia, evoca o passado. O segundo tempo, marcado pelo azul do mar, representa a jornada de travessia. Ao chegar ao Brasil, a exposição utiliza o verde para simbolizar as matas e a chegada ao Novo Mundo. Por fim, o último tempo, repleto de cores, representa o presente e o futuro, com suas infinitas possibilidades", diz Luza.

Programação da exposição “Do Passado ao Horizonte, 150 Anos de Travessias”

O primeiro local a receber a mostra será o Palácio Anchieta, onde acontece o lançamento na sexta-feira (20), às 16h. No dia 27 de setembro, a exposição chega a Santa Teresa, onde será instalada na sede do Circolo Trentino Di Santa Teresa. As demais cidades estão em processo de confirmar as datas de abertura da exposição e o cronograma será divulgado posteriormente.

Fachada do Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Hélio Filho

Na capital, os capixabas ainda poderão conferir as obras no espaço da Assembleia Legislativa, a partir de 17 de outubro, e no Arquivo Público do Espírito Santo (APEES) a partir do dia 20 de outubro.