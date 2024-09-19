Exposição sobre imigração italiana chega ao Palácio Anchieta nesta sexta (20)

Em comemoração aos 150 anos da imigração italiana no ES e no Brasil, o Palácio Anchieta vai receber nesta sexta-feira (20), a partir das 16h, a exposição “Do Passado ao Horizonte, 150 Anos de Travessias”. A mostra será exposta simultaneamente em 21 cidades de Norte a Sul do Estado, e estará aberta para visitação do público de segunda a sexta, das 9h às 17h, com entrada gratuita.
A exposição foi dividida em quatro tempos, que foram identificados como a Origem, a Travessia, o Brasil e o Futuro. Distribuídos em 20 lâminas de tecido, que retratam as motivações da emigração dentro do processo de Unificação Italiana, a viagem dos migrantes, o contato com o novo e as perspectivas de futuro.
Para aumentar o alcance, foram impressas 22 cópias entregues às associações italianas, em atividade, de diferentes municípios, que terão a responsabilidade de expô-las em datas a serem definidas. Além disso, toda a exposição foi pensada de forma que o expectador pudesse visualizara abordagem histórica com traços artísticos, respeitando as referências de cores e temas de cada tempo, como conta a curadora Luza Carvalho.
"A primeira parte, dominada pela tonalidade sépia, evoca o passado. O segundo tempo, marcado pelo azul do mar, representa a jornada de travessia. Ao chegar ao Brasil, a exposição utiliza o verde para simbolizar as matas e a chegada ao Novo Mundo. Por fim, o último tempo, repleto de cores, representa o presente e o futuro, com suas infinitas possibilidades", diz Luza.
Programação da exposição “Do Passado ao Horizonte, 150 Anos de Travessias”
O primeiro local a receber a mostra será o Palácio Anchieta, onde acontece o lançamento na sexta-feira (20), às 16h. No dia 27 de setembro, a exposição chega a Santa Teresa, onde será instalada na sede do Circolo Trentino Di Santa Teresa. As demais cidades estão em processo de confirmar as datas de abertura da exposição e o cronograma será divulgado posteriormente.
Na capital, os capixabas ainda poderão conferir as obras no espaço da Assembleia Legislativa, a partir de 17 de outubro, e no Arquivo Público do Espírito Santo (APEES) a partir do dia 20 de outubro.
Confira algumas das cidades que receberão a exposição: Alfredo Chaves, Aracruz, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Guaçuí, Ibiraçu, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, Marilândia, Marechal Floriano, Muniz Freire, Nova Venécia, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Teresa, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante, Vila Pavão e Vitória.