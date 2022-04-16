Exfest revela todo o line up da segunda edição que acontece em maio

O ExFest, festival que valoriza a diversidade, os compositores independentes e a música produzida no Espírito Santo chega a sua 2ª Edição nos dias 13, 14 e 15 de maio. Com apresentações online, o evento revelou as sete atrações capixabas selecionadas por edital para levar muito som para os capixabas.
Os artistas Solveris, Afari, Mobutto & GamaGroove, Dan Abranches, Sthelô & Aqueles Caras, Eloá e Auri agora se juntam aos headliners já anunciados no ExFest. Em um total de 12 apresentações musicais, o festival traz shows de Bella Nogueira, Izar, Cainã e a Vizinhança do Espelho, Léo Cavalcanti e Budah.
Idealizado pela cantora e compositora Bella Nogueira, o festival será transmitido pela internet, no canal Explicanção, diretamente da Casa da Música Sônia Cabral.
Nesta segunda edição, o ExFest será dividido por temas: rap/hip-hop, rock e folk/MPB. Dessa forma, no dia 13 de maio haverá as apresentações de Budah, Solveris, Afari e Mobutto & Gama Groove. No dia 14, na categoria rock, tocam Dan Abranches, Bella Nogueira, Auri e Cainã e a Vizinhança do Espelho.
Para fechar o festival, dia 15 de maio, na temática folk/MPB, sobem ao palco Sthelô & Aqueles Caras, Eloá, Izar e o paulista radicado em Salvador Leo Cavalcanti. Em 2021, o ExFest 1ª Edição aconteceu em janeiro, com shows de Gavi, Dan Abranches, Manfredo e Bella Nogueira. Segundo os organizadores, a intenção é que o festival aconteça anualmente e presencialmente a partir de 2023.
Um diferencial do evento é o canal Explicanção, responsável pela transmissão no Youtube, que contempla a interpretação de Libras em todos os vídeos. O ExFest 2ª Edição tem o apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e será realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).
- Serviço
- Exfest 2ª Edição
- Atrações: Bella Nogueira, Izar, Cainã e a Vizinhança do Espelho, Léo Cavalcanti, Budah, Solveris, Afari, Mobutto & GamaGroove, Dan Abranches, Sthelô & Aqueles Caras, Eloá e Auri;
- Quando: 13, 14 e 15 de maio;
- Onde: Online, com transmissão da Casa da Música Sônia Cabral pelo Canal Explicanção
- Link do Canal: https://www.youtube.com/c/EXPLICAN%C3%87%C3%83O