"Não tem hora para acabar", diz presidente sobre festa na Novo Império

Festa na quadra da Nova Império, campeã do Carnaval 2022 Crédito: Fernando Madeira

O clima esquentou na Novo Império, na noite desta quarta-feira (13). A agremiação foi a campeã do Carnaval de Vitória 2022 com 179, 6 pontos. Após a comemoração no Sambão do Povo, a comunidade invadiu a quadra da escola, no bairro Caratoíra, e sambou como se não houvesse amanhã.

Também, não é para menos, a escola de samba não detinha um título desde 1989. Com o enredo "Santo Antônio, Olhai por Nós", a comunidade estava confiante e orgulhosa de ter feito um ótimo desfile.

"Sentimento de dever cumprido, um trabalho muito árduo, uma dificuldade muito grande. Nosso carnaval não é fácil. Só em botar a escola na rua, é muito difícil. A família imperiana ser coroada com um título do carnaval depois de 33 anos é uma glória eterna", disse o diretor de carnaval da Novo Império, João Felipe Moysés.

O intérprete da escola, Kleber Simpatia (centro), na festa na quadra da Nova Império, campeã do Carnaval 2022 Crédito: Fernando Madeira

A comunidade estava muito feliz e, num clima contagiante, não parava de cantar o samba vencedor na quadra da escola. O presidente da agremiação fez questão de agradecer o trabalho de cada um neste título.

"A gente deve tudo isso à nossa comunidade. Quando foi escolhido o enredo para falar de Santo Antônio, eu já fiquei apaixonado e sabia que ia dar liga. A passarela do samba mostrou que a liga entre o santo bairro e a escola é perfeita. Obrigado a todos", disse o presidente Alessandro Souza Santos.

A rainha da bateria, Rayane durante a comemoração Crédito: Fernando Madeira

Mesmo com o problema de um tripé na comissão de frente, os integrantes do balé da ala que abriu o carnaval da escola se mostravam confiantes que o título viria. "Estávamos muito confiantes. Tivemos um problema na entrada do Sambão, mas, graças a Deus, a gente conseguiu levantar a arquibancada com a melhor comissão de frente do Estado. A gente está muito feliz mesmo", disse Samuel Martins, da comissão de frente.

E a festa não tinha hora para acabar. Passava das 21h e a comunidade continuava em peso no espaço. Um trio elétrico chegou a entrar na quadra com a bateria tocando os sambas deste e de anos anteriores.

"Amanhã é feriado, sexta é ponto facultativo, final de semana emenda. A festa não tem data para acabar. São 33 anos vamos comemorar 33 anos seguidos de novo", disse o diretor de carnaval da escola.

Festa na quadra da Novo Império pelo título de Campeã do Carnaval de Vitória 2022