Dois em um

Ex-motel? Famoso empreendimento da Serra vai virar hotel; entenda

Gerente de marketing explicou que, além de motel, o espaço já está atendendo públicos que desejam a experiência hoteleira

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14:54

Além de motel, o espaço já está atendendo públicos que desejam a experiência hoteleira Crédito: Reprodução/Status Motel ; Weverson Rocio

O famoso Status Motel, conhecido de muitos capixabas, está vivendo uma verdadeira “mudança de status”, literalmente. O empreendimento entrou em uma nova fase e agora atende pelo nome de Status Elegance Hotel, iniciando uma transição que mistura modernização e necessidade de mercado.

Antes que alguém pergunte: não, os dois mundos não se misturam. As áreas de motel e hotel ficam em estruturas diferentes, garantindo que cada público siga tranquilo no seu universo.

Segundo Maria Victória Bergamaschi, gerente de atendimento e marketing, a ideia de virar hotel não surgiu do nada. Veio do próprio público, que começou a bater na porta do Status buscando hospedagem tradicional.

“Na Serra, não temos muitas opções de hotel nessa região. Muita gente vinha dormir aqui por falta de vaga nos hotéis. Foi uma demanda de mercado”, explicou.

Status agora oferece diárias 24h com café da manhã Crédito: Jefferson Rocio

O resultado, então, foi unir o útil ao agradável. Hoje, funciona de forma híbrida: continua oferecendo pernoite como motel, mas agora conta também com diárias de 24 horas com café da manhã, no melhor estilo hoteleiro.

AFINAL, VAI DEIXAR DE SER MOTEL?

A resposta é: sim. O plano é que, em seis meses a um ano, o empreendimento opere 100% como hotel. A primeira novidade já está nas placas: o nome mudou para Status Elegance Hotel.

Suíte Status Motel Crédito: Reprodução/Status Motel

E vêm mais mudanças por aí. Segundo o diretor e proprietário Flávio Matias, estão acontecendo reformas internas, mas sem mexer nos valores tradicionais do motel. Já quem optar pela hospedagem no modelo hotel encontrará diárias com média de R$ 200.

Flávio garante que a ideia é atender, neste momento, bem aos dois perfis - tanto o público que busca a privacidade e o clima clássico de motel, quanto aquele que só precisa de um lugar confortável para passar a noite. Tudo isso com estruturas separadas e, em breve, uma recepção novinha.

Este vídeo pode te interessar