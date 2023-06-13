Evanescence anuncia quatro shows no Brasil em 2023

Evanescence fará quatro shows no Brasil Crédito: Divulgação

Evanescence anunciou que voltará ao Brasil após seis anos da última apresentação no País. Serão quatro shows em outubro, em quatro cidades diferentes. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 12, nas redes sociais.

A banda americana de metal alternativo, liderada pela cantora Amy Lee, passará por Curitiba (19/10), no Live Curitiba; Rio de Janeiro (23/10), no Qualistage; Belo Horizonte (25/10), no Arena Hall; e Recife (28/10), no Classic Hall.

A última passagem da Evanescence pelo Brasil foi em 2017, quando tocaram em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Agora a banda volta com a nova turnê, que também passará pela Argentina e México.

A venda de ingressos começa na próxima sexta-feira, 16, às 11h, pela Eventim.

Veja abaixo as datas e os preços dos ingressos:

CURITIBA

Data: 19/10/2023



19/10/2023 Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143. CEP: 81050-040 - Novo Mundo - Curitiba - PR) Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos.



Live Curitiba (Rua Itajubá, 143. CEP: 81050-040 - Novo Mundo - Curitiba - PR) Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos. Setores e preços



Pista Premium: R$270,00 (meia) | R$540,00 (inteira)



R$270,00 (meia) | R$540,00 (inteira) Pista: R$170,00 (meia) | R$340,00 (inteira)



R$170,00 (meia) | R$340,00 (inteira) Mezanino: R$210,00 (meia) | R$420,00 (inteira)



R$210,00 (meia) | R$420,00 (inteira) VIP 1 - Evanescence Soundcheck Package: R$1.763,00 (meia)* | R$2.033 (inteira)



R$1.763,00 (meia)* | R$2.033 (inteira) *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço



RIO DE JANEIRO

Data: 23/10/2023



23/10/2023 Local: Qualistage (Via Parque Shopping - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22775-003)



Qualistage (Via Parque Shopping - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22775-003) Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos.



16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos. Setores e preços



Pista Premium: R$270,00 (meia) | R$540,00 (inteira)



R$270,00 (meia) | R$540,00 (inteira) Pista: R$170,00 (meia) | R$340,00 (inteira)



R$170,00 (meia) | R$340,00 (inteira) Poltrona: R$150,00 (meia) | R$300,00 (inteira)



R$150,00 (meia) | R$300,00 (inteira) VIP 1 - Evanescence Soundcheck Package: R$1.763,00 (meia)* | R$2.033 (inteira)



*Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço



BELO HORIZONTE

Data: 25/10/2023



25/10/2023 Local: Arena Hall (Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 - Savassi, Belo Horizonte - MG, 30330-000)



Arena Hall (Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 - Savassi, Belo Horizonte - MG, 30330-000) Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos.



16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos. Setores e preços



Pista Premium: R$270,00 (meia) | R$540,00 (inteira)



R$270,00 (meia) | R$540,00 (inteira) Arquibancada: R$170,00 (meia) | R$340,00 (inteira)



R$170,00 (meia) | R$340,00 (inteira) Camarotes: R$240,00 (meia) | R$480,00 (inteira)



R$240,00 (meia) | R$480,00 (inteira) Suítes: R$310,00 (meia) | R$620,00 (inteira)



R$310,00 (meia) | R$620,00 (inteira) VIP 1 - Evanescence Soundcheck Package: R$1.763,00 (meia)* | R$2.033,00 (inteira) *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço

