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Música

Evanescence anuncia quatro shows no Brasil em 2023

Banda americana liderada por Amy Lee se apresenta em outubro em Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 13:38

Evanescence fará quatro shows no Brasil
Evanescence fará quatro shows no Brasil Crédito: Divulgação
Evanescence anunciou que voltará ao Brasil após seis anos da última apresentação no País. Serão quatro shows em outubro, em quatro cidades diferentes. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 12, nas redes sociais.
A banda americana de metal alternativo, liderada pela cantora Amy Lee, passará por Curitiba (19/10), no Live Curitiba; Rio de Janeiro (23/10), no Qualistage; Belo Horizonte (25/10), no Arena Hall; e Recife (28/10), no Classic Hall.
A última passagem da Evanescence pelo Brasil foi em 2017, quando tocaram em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Agora a banda volta com a nova turnê, que também passará pela Argentina e México.
A venda de ingressos começa na próxima sexta-feira, 16, às 11h, pela Eventim.

Veja abaixo as datas e os preços dos ingressos:

  • CURITIBA
  • Data: 19/10/2023
  • Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143. CEP: 81050-040 - Novo Mundo - Curitiba - PR) Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos.
  • Setores e preços
  • Pista Premium: R$270,00 (meia) | R$540,00 (inteira)
  • Pista: R$170,00 (meia) | R$340,00 (inteira)
  • Mezanino: R$210,00 (meia) | R$420,00 (inteira)
  • VIP 1 - Evanescence Soundcheck Package: R$1.763,00 (meia)* | R$2.033 (inteira)
  • *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço
  • RIO DE JANEIRO
  • Data: 23/10/2023
  • Local: Qualistage (Via Parque Shopping - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22775-003)
  • Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos.
  • Setores e preços
  • Pista Premium: R$270,00 (meia) | R$540,00 (inteira)
  • Pista: R$170,00 (meia) | R$340,00 (inteira)
  • Poltrona: R$150,00 (meia) | R$300,00 (inteira)
  • VIP 1 - Evanescence Soundcheck Package: R$1.763,00 (meia)* | R$2.033 (inteira)
  • *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço
  • BELO HORIZONTE
  • Data: 25/10/2023
  • Local: Arena Hall (Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 - Savassi, Belo Horizonte - MG, 30330-000)
  • Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos.
  • Setores e preços
  • Pista Premium: R$270,00 (meia) | R$540,00 (inteira)
  • Arquibancada: R$170,00 (meia) | R$340,00 (inteira)
  • Camarotes: R$240,00 (meia) | R$480,00 (inteira)
  • Suítes: R$310,00 (meia) | R$620,00 (inteira)
  • VIP 1 - Evanescence Soundcheck Package: R$1.763,00 (meia)* | R$2.033,00 (inteira) *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço
  • RECIFE
  • Data: 28/10/2023
  • Local: Classic Hall (Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda - PE, 53110-710)
  • Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos.
  • Setores e preços
  • Pista Premium: R$230,00 (meia) | R$460,00 (inteira)
  • Pista: R$145,00 (meia) | R$290,00 (inteira)
  • Camarote P1: R$370,00 (preço único)
  • Camarote P2: R$370,00 (preço único)
  • Camarote P3: R$370,00 (preço único)
  • VIP 1 - Evanescence Soundcheck Package: R$1.723,00 (meia)* | R$1.953,00 (inteira) *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço

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