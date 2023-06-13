  • Esquina da Cultura 2023 leva Paula Fernandes e Roberta Sá a Guarapari
Festival de inverno

Esquina da Cultura 2023 leva Paula Fernandes e Roberta Sá a Guarapari

Léo Chaves, Thiago Arancam e Renato Teixeira também se apresentam no festival marcado para os dias 21, 22, 28 e 29 de julho, em Guarapari
Beatriz Heleodoro

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 08:00

Paula Fernandes e Roberta Sá são atrações confirmadas no Esquina de Cultura 2023 Crédito: Reprodução/Instagram/@paulafernandes/@robertasaoficial
Nos dias 21, 22, 28 e 29 de julho, mais uma edição do festival Esquina da Cultura promete agitar a cidade de Guarapari. Serão dois finais de semana com 16 atrações musicais, muita cultura e gastronomia na "cidade saúde". Entre os destaques, estão as cantoras Paula Fernandes e Roberta Sá, que se apresentam na primeira sexta (21) e sábado (22), em shows com entrada gratuita.
Ao todo, 10 atrações nacionais já estão confirmadas para a quinta edição do Esquina da Cultura, incluindo Leo Chaves, Thiago Arancam, Renato Teixeira, Leo Gandelman, The Fevers, Favio Cavanha, Biafra e 14 Bis. No time das atrações locais, Vanessa Loyola, Mirano Schuler, Clube Big Beatles, Alexandre Borges Quinteto, Du Jorge e Marcelo Ribeiro também sobem ao palco, localizado na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro de Guarapari.
Para a gastronomia, a Prefeitura planeja repetir a disposição das edições anteriores e disponibilizar o espaço na avenida para food trucks. Mais informações serão divulgadas em breve.

ATRAÇÕES POR DIA 

Embora os horários ainda não tenham sido divulgados, a equipe de "HZ" teve acesso, em primeira mão, aos dias em que cada artista se apresenta. Confira:
  • SEXTA (21/07)
  • Paula Fernandes
  • The Fever's
  • Fabio Cavanha
  • Vanessa Loyola
  • SÁBADO (22/07)
  • Roberta Sá
  • Thiago Arancam
  • Mirano Schuler
  • Clube Big Beatles
  • SEXTA (28/07)
  • Renato Teixeira
  • Leo Gandelman
  • Biafra
  • Alexandre Borges Quinteto
  • SÁBADO (29/07)
  • Leo Chaves
  • 14 Bis
  • Marcelo Ribeiro
  • Du Jorge

SERVIÇO

  • FESTIVAL ESQUINA DE CULTURA 2023
  • QUANDO: 21, 22, 28 e 29 de Julho
  • ONDE: Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro de Guarapari
  • ENTRADA: Gratuita

