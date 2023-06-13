Esquina da Cultura 2023 leva Paula Fernandes e Roberta Sá a Guarapari

Nos dias 21, 22, 28 e 29 de julho, mais uma edição do festival Esquina da Cultura promete agitar a cidade de Guarapari. Serão dois finais de semana com 16 atrações musicais, muita cultura e gastronomia na "cidade saúde". Entre os destaques, estão as cantoras Paula Fernandes e Roberta Sá, que se apresentam na primeira sexta (21) e sábado (22), em shows com entrada gratuita.
Ao todo, 10 atrações nacionais já estão confirmadas para a quinta edição do Esquina da Cultura, incluindo Leo Chaves, Thiago Arancam, Renato Teixeira, Leo Gandelman, The Fevers, Favio Cavanha, Biafra e 14 Bis. No time das atrações locais, Vanessa Loyola, Mirano Schuler, Clube Big Beatles, Alexandre Borges Quinteto, Du Jorge e Marcelo Ribeiro também sobem ao palco, localizado na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro de Guarapari.
Para a gastronomia, a Prefeitura planeja repetir a disposição das edições anteriores e disponibilizar o espaço na avenida para food trucks. Mais informações serão divulgadas em breve.
ATRAÇÕES POR DIA
Embora os horários ainda não tenham sido divulgados, a equipe de "HZ" teve acesso, em primeira mão, aos dias em que cada artista se apresenta. Confira:
- SEXTA (21/07)
- Paula Fernandes
- The Fever's
- Fabio Cavanha
- Vanessa Loyola
- SÁBADO (22/07)
- Roberta Sá
- Thiago Arancam
- Mirano Schuler
- Clube Big Beatles
- SEXTA (28/07)
- Renato Teixeira
- Leo Gandelman
- Biafra
- Alexandre Borges Quinteto
- SÁBADO (29/07)
- Leo Chaves
- 14 Bis
- Marcelo Ribeiro
- Du Jorge
SERVIÇO
- FESTIVAL ESQUINA DE CULTURA 2023
- QUANDO: 21, 22, 28 e 29 de Julho
- ONDE: Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro de Guarapari
- ENTRADA: Gratuita