Quer divulgar alguma festa junina em HZ? Saiba como

Chegou um dos meses mais esperados pelo brasileiro: junho. Com ele, uma das festas populares mais gostosas de se curtir. Trazidos pelos colonizadores, os arraiás aportam no Espírito Santo com muita comida, quadrilha, brincadeiras e diversão.
HZ está aberto a divulgar as festas realizadas no Espírito Santo. Se você está organizando ou sabendo de algum evento do gênero - que muitas vezes se estendem até o mês de agosto -, você pode ter a divulgação dele no portal A Gazeta. Basta preencher o formulário disponibilizado abaixo ou neste link.
A programação recebida e que preencheu corretamente os requisitos do formulário pode ser vista neste link.