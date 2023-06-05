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Quer divulgar alguma festa junina em HZ? Saiba como

Se tem festança acontecendo no Espírito Santo, HZ quer saber. Basta preencher o formulário para divulgar o arraiá
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 14:06

Festas Juninas prometem agitar o ES em 2022
Festas Juninas prometem agitar o ES em 2022 Crédito: Pixabay
Chegou um dos meses mais esperados pelo brasileiro: junho. Com ele, uma das festas populares mais gostosas de se curtir. Trazidos pelos colonizadores, os arraiás aportam no Espírito Santo com muita comida, quadrilha, brincadeiras e diversão.
HZ está aberto a divulgar as festas realizadas no Espírito Santo. Se você está organizando ou sabendo de algum evento do gênero - que muitas vezes se estendem até o mês de agosto -, você pode ter a divulgação dele no portal A Gazeta. Basta preencher o formulário disponibilizado abaixo ou neste link.
A programação recebida e que preencheu corretamente os requisitos do formulário pode ser vista neste link.

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