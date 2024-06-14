Estudo escolhe as melhores bandas de 'rock de pai', com Nickelback, Blink-182 e Red Hot

Nickelback, Coldplay e Blink-182 Crédito: Nelson Antoine/Folhapress e Adriano Vizoni/Folhapress

Um estudo publicado pela loja de produtos geeks Merchoid determinou as dez melhores bandas de "rock de pai" de todos os tempos. A pesquisa foi feita com 3 mil pessoas nos Estados Unidos. Elas tiveram que responder a pergunta: "Qual banda realmente simboliza o rock de pai atualmente?"

A nomenclatura tem sido usada pelos jovens para definir o som ouvido pelos pais. E as respostas surpreenderam, já que muitos desses pais cresceram nos anos 1990 e escolheram grupos não tão antigos. O Nickelback, formado em 1995, liderou a votação com 26% dos votos.

O conteúdo ainda revela as bandas vencedoras em cada estado norte-americano. Até mesmo o Coldplay foi contemplado na lista, sendo o mais votado em Dakota do Sul, Virgínia Ocidental e Maine.

Veja o Top 10.

1. Nickelback

Os canadenses liderados pelo vocalista Chad Kroeger ocupam o primeiro lugar na lista. Entre os principais sucessos do grupo estão Rockstar e Photograph.

2. Van Halen (empate)

O grupo de hard rock fundado pelos irmãos Eddie Van Halen e Alex Van Halen em 1972 é o mais antigo da lista, dono de um leque de hits que inclui Jump e Dance The Night Away.

2. Blink-182 (empate)

O trio californiano formado em 1992 é composto por Mark Hoppus, Travis Barker e Tom DeLonge. Adam's Song e All The Small Things são alguns dos principais hits do grupo, presente na última edição do Lollapalooza Brasil.

4. Red Hot Chili Peppers

O grupo de sucessos como Californication e Can't Stop foi criado em Los Angeles, em 1983, incorporando principalmente elementos do funk rock.

5. Nirvana

Expoente do movimento grunge, a banda liderada pelo vocalista e guitarrista Kurt Cobain foi criada em Seattle, em 1987, emplacando sucessos como Smells Like Teen Spirit, cujo clipe possui quase 2 bilhões de views no Youtube.

6. Linkin Park

Também formada na Califórnia, em 1996, a banda de sucessos como Numb e Faint sofreu um abalo irreparável com a morte do vocalista Chester Bennington, em 2016.

7. Guns N' Roses

O grupo de Slash, Axl Rose e companhia já vendeu mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo, com hits como Paradise City e Sweet Child O' Mine. Associada ao hard rock, foi fundada em 1985 na Califórnia.

8. Coldplay

A banda britânica fundada em 1997 é liderada pelo vocalista Chris Martin e lota estádios em todo o mundo graças a sucessos como Yellow e Fix You.

9. Bon Jovi

Sucesso dos anos 80 e 90, a banda formada em 1983 no Estado de Nova Jersey foi consagrada por hits como It's My Life e Livin' On a Prayer.

10. Limp Bizkit