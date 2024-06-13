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Bruno Mars fará show exclusivo para quem doar ao Rio Grande do Sul; veja como participar

Quem contribuir com campanha concorrerá a um dos 750 pares de ingressos para a primeira parada do cantor no Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 13:37

Bruno Mars durante show do grupo Silk Sonic para o 64º Grammy, em abril de 2022
Bruno Mars durante show do grupo Silk Sonic para o 64º Grammy, em abril de 2022 Crédito: Reuters/Folhapress
Bruno Mars fará um pequeno show no Brasil, sem venda de ingressos, a convite da Budweiser. Os convites serão sorteados entre os fãs que fizerem doações à nova campanha em prol da reconstrução do Rio Grande do Sul, liderada pela ONG Ação da Cidadania.
O objetivo da ação é mobilizar os fãs do cantor a enviar cestas básicas ao estado, que passa por uma crise social e econômica após as fortes chuvas e enchentes.
Serão sorteados 750 pares de convites para o show, que será a primeira parada de Bruno Mars no país antes de se apresentar por estádios. A apresentação será no dia 1º de outubro, em São Paulo, e será produzido pela Live Nation, empresa responsável pela turnê do cantor.

COMO PARTICIPAR

Para doar e participar do sorteio, é preciso realizar uma doação no site da iniciativa. A cada R$ 50 doados, o participante recebe um número da sorte para concorrer a um par de ingressos para o show. As doações poderão ser realizadas até 12 de julho.

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