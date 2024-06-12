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Folha de São Paulo

Rita Lee terá livro de autoficção, 'O Mito do Mito', lançado em julho

Segundo a Globo Livros, Rita Lee colocou uma condição para o lançamento do livro, teria que acontecer depois de sua morte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 15:54

Rita Lee terá livro de autoficção, 'O Mito do Mito', lançado em julho
Rita Lee terá livro de autoficção, 'O Mito do Mito', lançado em julho Crédito: Bob Wolfenson / Divulgação
A cantora Rita Lee, que morreu no ano passado aos 75 anos, terá um livro inédito de autoficção chamado "O Mito do Mito" lançado no dia 29 de julho. A obra sairá pela Globo Livros.
O livro começou a ser escrito em 2005, mas a roqueira o engavetou. Ela finalizou o texto, descrito pela editora como "uma ficção com toques de realidade, onde a protagonista é a própria Rita", em 2019.
Segundo a Globo Livros, Rita Lee colocou uma condição para o lançamento de "O Mito do Mito" teria que acontecer depois de sua morte. "Não quero ninguém me perguntando de meras coincidências com fatos ou pessoas reais. Escritora‐mistério", ela disse, segundo a editora.
Rita Lee terá livro de autoficção, 'O Mito do Mito', lançado em julho
Rita Lee terá livro de autoficção, 'O Mito do Mito', lançado em julho Crédito: Divulgação
O segundo livro póstumo de Rita Lee o primeiro foi "Outra Autobiografia", do ano passado foi mencionado pela primeira vez em entrevista de Roberto de Carvalho, viúvo da cantora, ao "Fantástico", da Globo. Ao site Papel Pop, ele afirmou que adorou a leitura e considerou um dos trabalhos mais incríveis da artista.
"Um consultório em um casarão antigo no centro de São Paulo. Um doutor que só atende depois do pôr do sol. Uma cantora em busca de respostas para uma pergunta que a persegue. E uma regra: ela só pode entrar na casa sozinha", diz a postagem da Globo Livros sobre a trama.
Com 184 páginas, o livro já está em pré-venda por R$ 64,90 a edição impressa e R$ 44,90 o ebook.

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