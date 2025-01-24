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Cultura

ES bate recorde na Lei Rouanet em 2024, com mais de R$ 50 milhões captados

Foram aprovados 96 projetos, com grande parte dos recursos provenientes de empresas sediadas no Espírito Santo
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 08:00

ES bate recorde na Lei Rouanet em 2024
Áreas como música e teatro tiveram projetos aprovados no ano passado Crédito: Shutterstock AI
O Espírito Santo alcançou um marco histórico na captação de recursos pela Lei Rouanet em 2024, com um total de R$ 52,2 milhões destinados a financiar 96 projetos culturais no estado. O valor representa um crescimento de 15% em relação a 2023, quando foram captados R$ 45,3 milhões, e um aumento impressionante de 667,32% se comparado a 2017, quando o Estado arrecadou R$ 7,8 milhões.
Fabrício Noronha, secretário de Cultura do Espírito Santo, destacou que esses resultados refletem o amadurecimento do setor cultural capixaba. "O avanço demonstra a profissionalização dos artistas e produtores culturais, que desenvolveram projetos robustos e inovadores, atraindo o interesse de empresas e patrocinadores", afirmou.
Embora o Espírito Santo esteja no Sudeste, que concentra mais de 70% dos recursos anuais da Lei Rouanet, o Estado representa cerca de 2% desse total, um avanço significativo em relação ao passado, quando a participação não chegou a 1%.
“Em 2024, dos R$ 52,2 milhões captados, R$ 22,9 milhões vieram de empresas sediadas no Espírito Santo. Isso demonstra que há um potencial de crescimento ainda maior, especialmente se mais empresas locais aderirem ao programa”
Segundo o secretário, entre os fatores que se desenvolvem para esse desempenho histórico está a articulação entre o governo do Estado e o Ministério da Cultura, além da criação da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (Licc), que fortaleceu a relação entre o empresariado local e o setor cultural.
Noronha também contou que a secretaria também investiu em formação e capacitação por meio do Hub ES+, em parceria com outras instituições, oferecendo cursos sobre elaboração de projetos, captação de recursos e fornecimento de contas.
HUB ES+ promove atividades culturais e de formação
HUB ES+ promove atividades culturais e de formação Crédito: Gustavo Louzada / Divulgação

Impactos econômicos e sociais

De acordo com um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), cada real captado por projetos culturais financiados pela Lei Rouanet gera R$ 1,59 de retorno econômico para a sociedade. Esse retorno é gerado por meio da dinamização da cadeia produtiva da arte e da cultura.
"Investir em cultura é transformar vidas e promover o desenvolvimento social. Esse avanço beneficia não apenas artistas e produtores, mas também o público e toda a cadeia produtiva, consolidando o Espírito Santo como referência no cenário cultural brasileiro", afirmou o secretário.

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Os 96 projetos aprovados em 2024 incluem uma ampla diversidade de áreas, como literatura, teatro, festivais e até reformas de patrimônio cultural. A Região Metropolitana se destacou na aprovação de projetos, refletindo o engajamento crescente do setor na área mais populosa do estado.
Com um cenário cultural cada vez mais profissionalizado e estruturado, o Espírito Santo busca expandir ainda mais sua participação nos recursos da Lei Rouanet. “Sabemos que há muito espaço para crescermos, principalmente com a adesão de mais empresas capixabas ao programa. Essa captação histórica reforça o protagonismo da cultura no desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo”, concluiu Fabrício Noronha.
ES bate recorde na Lei Rouanet em 2024
ES bate recorde na Lei Rouanet em 2024 Crédito: Tati Beling

Equívocos sobre a Lei Rouanet

Existem alguns equívocos sobre a Lei Rouanet, por isso é importante destacar que o dinheiro destinado a projetos culturais não sai diretamente dos cofres públicos. Ele vem de recursos privados: empresas e pessoas físicas optam por investir em iniciativas culturais utilizando parte do imposto de renda que já seria pago ao governo.
Esse destino é feito de forma voluntária, dentro dos limites estabelecidos pela lei, e permite que recursos que seriam recolhidos pelo Tesouro Nacional sejam aplicados em projetos que promovam arte, cultura e cidadania.

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A Lei Rouanet tem um impacto econômico significativo na economia brasileira, totalizando mais de R$ 49,8 bilhões. Esse valor engloba tanto o impacto econômico direto, que ultrapassa os R$ 31 bilhões em patrocínios captados ao longo da história e corrigidos pela inflação, quanto o impacto indireto de R$ 18,5 bilhões, proveniente da geração da cadeia produtiva decorrente dos projetos.
Sendo assim, a Lei tem papel estratégico no Brasil, pois democratiza o acesso à cultura, fomenta a economia criativa e gera impacto social. Além de proporcionar experiências culturais à população, ela impulsiona setores econômicos relacionados, como turismo e comércio, e cria oportunidades de emprego.

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