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Turnê 2023

Equipe Força e Ação garante nova apresentação em Vitória

Show de manobras radicais será realizado nesta segunda (10), no Sambão do Povo, com entrada gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 14:51

Equipe Força e Ação
Equipe Força e Ação está em turnê pelo Espírito Santo Crédito: Equipe Força e Ação
Após um espetáculo emocionante na orla de Camburi e passagens por Vila Velha e Santa Maria de Jetibá, a equipe Força e Ação de motociclismo se apresentará mais uma vez na cidade de Vitória com a turnê 2023 da trupe. Nesta segunda (10), às 19h, o palco do show de acrobacias será o Sambão do Povo, no bairro Santo Antônio, com entrada gratuita.
Durante a apresentação, que tem duração de uma hora, cinco pilotos profissionais realizarão manobras radicais com um quadriculo e motocicletas de 110 a 1.000 cilindradas. Ao todo, são exibidas mais de 50 manobras diferentes, com muitos efeitos especiais, explosões, moto lança-chamas, derrapagens, pirâmides, saltos em arcos de fogo.
A equipe Força e Ação possui um histórico de sucesso, com mais de 3 mil shows realizados apenas para a Honda. Desde sua fundação em 1990, já se apresentaram em diversas partes do mundo, incluindo Japão, Estados Unidos, Europa e América Latina. No Brasil, acumulam mais de quatro mil apresentações em eventos como o Salão Duas Rodas, Salão do Automóvel e competições de renome como Stock Car, Fórmula Truck e Fórmula Indy.

SERVIÇO

  • TURNÊ 2023 - FORÇA & AÇÃO MOTOCICLISMO
  • QUANDO: Segunda, 10 de julho
  • HORÁRIO:  19h
  • ONDE: Sambão do Povo, na Av. Dário Lourenço de Souza - Santo Antônio, Vitória
  • ENTRADA: Gratuita

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