Equipe Força e Ação garante nova apresentação em Vitória

Durante a apresentação, que tem duração de uma hora, cinco pilotos profissionais realizarão manobras radicais com um quadriculo e motocicletas de 110 a 1.000 cilindradas. Ao todo, são exibidas mais de 50 manobras diferentes, com muitos efeitos especiais, explosões, moto lança-chamas, derrapagens, pirâmides, saltos em arcos de fogo.

A equipe Força e Ação possui um histórico de sucesso, com mais de 3 mil shows realizados apenas para a Honda. Desde sua fundação em 1990, já se apresentaram em diversas partes do mundo, incluindo Japão, Estados Unidos, Europa e América Latina. No Brasil, acumulam mais de quatro mil apresentações em eventos como o Salão Duas Rodas, Salão do Automóvel e competições de renome como Stock Car, Fórmula Truck e Fórmula Indy.