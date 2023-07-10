Equipe Força e Ação garante nova apresentação em Vitória

Após um espetáculo emocionante na orla de Camburi e passagens por Vila Velha e Santa Maria de Jetibá, a equipe Força e Ação de motociclismo se apresentará mais uma vez na cidade de Vitória com a turnê 2023 da trupe. Nesta segunda (10), às 19h, o palco do show de acrobacias será o Sambão do Povo, no bairro Santo Antônio, com entrada gratuita.
Durante a apresentação, que tem duração de uma hora, cinco pilotos profissionais realizarão manobras radicais com um quadriculo e motocicletas de 110 a 1.000 cilindradas. Ao todo, são exibidas mais de 50 manobras diferentes, com muitos efeitos especiais, explosões, moto lança-chamas, derrapagens, pirâmides, saltos em arcos de fogo.
A equipe Força e Ação possui um histórico de sucesso, com mais de 3 mil shows realizados apenas para a Honda. Desde sua fundação em 1990, já se apresentaram em diversas partes do mundo, incluindo Japão, Estados Unidos, Europa e América Latina. No Brasil, acumulam mais de quatro mil apresentações em eventos como o Salão Duas Rodas, Salão do Automóvel e competições de renome como Stock Car, Fórmula Truck e Fórmula Indy.
SERVIÇO
- TURNÊ 2023 - FORÇA & AÇÃO MOTOCICLISMO
- QUANDO: Segunda, 10 de julho
- HORÁRIO: 19h
- ONDE: Sambão do Povo, na Av. Dário Lourenço de Souza - Santo Antônio, Vitória
- ENTRADA: Gratuita