Em Londres, ativistas ambientais jogam sopa em 'Girassóis', de Van Gogh

Ativistas da organização britânica Just Stop Oil jogaram sopa de tomate no quadro "Girassóis" (1888) de Vincent Van Gogh Crédito: Instagram/ @juststopoil

Ativistas da organização britânica Just Stop Oil jogaram sopa de tomate no quadro "Girassóis" (1888) de Vincent Van Gogh na National Gallery de Londres e "se colaram" na parede, informaram agências internacionais de notícias nesta sexta-feira, 14. A pintura - protegida por uma camada de vidro - tem valor estimado em 84,2 milhões de libras (R$ 506,2 milhões). A dupla foi presa, segundo a "LBC News", sob "dano criminal". A sopa espirrou no vidro que cobria a pintura e sua moldura dourada.

"O que vale mais, a arte ou a vida? (A arte) Vale mais do que comida? Mais do que justiça? Vocês estão mais preocupados com a proteção de uma pintura ou com a proteção do nosso planeta e das pessoas?", questionou Phoebe Plummer, de 21 anos, segundo relato do Daily Mail.

A Scotland Yard anunciou que seus "oficiais correram rapidamente para o local na National Gallery nesta manhã depois que duas manifestantes da Just Stop Oil jogaram uma substância em uma pintura e depois se colaram em uma parede". "As duas pessoas foram presas por danos criminais e invasão agravada", disse a polícia no Twitter.

"Girassóis" é a segunda obra de Van Gogh atacada por Just Stop Oil. No final de junho, os ativistas atingiram a pintura de 1889 "Peach Trees in Bloom" na Courtauld Gallery em Londres.

Com esta ação, a Just Stop Oil procurou exigir que o Executivo britânico suspendesse todos os novos projetos de exploração de hidrocarbonetos no país, disse a organização ambientalista em comunicado pouco depois.

Depois de jogar a substância grossa, a dupla de ativistas se ajoelhou em frente à obra e se colou em uma das paredes do local. Os seguranças do museu chegaram logo depois e levaram a dupla para fora da sala 43, onde o trabalho está em exibição.

Decisões questionadas

Cada vez mais questionada por suas decisões políticas, econômicas e ambientais, a nova primeira-ministra conservadora britânica, Liz Truss, nomeada em 6 de setembro como sucessora do polêmico Boris Johnson, anunciou dois dias depois o levantamento de uma moratória sobre o fraturamento hidráulico no Reino Unido.

Além de permitir esse polêmico método de extração de combustíveis fósseis, até então proibido no país, Truss também anunciou o aumento das licenças para a extração de petróleo e gás no Mar do Norte entre suas medidas para combater a crise energética, apesar das críticas de ambientalistas e cientistas que dizem que a medida prejudica o compromisso do país com o combate às mudanças climáticas.