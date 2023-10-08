"Efeito Sandy" leva a aumento de 400% nas vendas de obra de Tolstoi

Lucas Lima sempre indica livros em seu perfil do Instagram. Os posts eram restritos aos seus seguidores até o anúncio da separação de Sandy, no dia 25 de setembro. E sua publicação sobre A Morte de Ivan Ilítch chamou atenção. "Baita reflexão sobre a vida, sobre escolhas e os porquês destas", escreveu. As pessoas quiseram entender o que aquilo significava e de que forma Tolstoi e um livro do século XIX poderiam ter influenciado no divórcio de Sandy e Lucas.

Os números brutos de vendas não são tão altos, mas a variação é notável, consequência do que o mercado editorial já chama de "efeito Sandy". Na maior rede de livrarias do País, a Leitura, as vendas de "A Morte de Ivan Ilítch" cresceram 400%. Da quinta, 28, até a quinta, 5, foram comercializadas 430 cópias. Na semana anterior, foram vendidos apenas 83.

Capa de A Morte de Ivan Ilítch Crédito: Divulgação | Amazon

Na Livraria da Travessa, há sete edições diferentes da obra. Nos últimos 30 dias, foram vendidos 134 exemplares - quase o dobro do que no mês anterior. A Editora 34 confirma aumento nas vendas. Na sexta, 6, a versão digital do livro, pela Antofágica, estava em terceiro lugar na Amazon, na categoria de clássicos.