Sandy brinca e faz show ao lado do ex Lucas Lima na Europa após separação

Lucas Lima e Sandy durante show em Portugal após separação Crédito: Reprodução/Twitter

A cantora Sandy encantou o público lisboeta nesta sexta-feira (6) com uma emocionante apresentação da turnê de "Nós, Voz, Eles", seu terceiro álbum de estúdio. O que não passou despercebido foi a presença de Lucas Lima, seu ex-marido, que a acompanha no palco. Esta é a primeira vez que o ex-casal se reúne em turnê desde o anúncio do término de seu relacionamento.

Em um vídeo compartilhado no Twitter, a cantora aparece segurando a mão de Lucas, no palco de Lisboa, e fazendo brincadeiras sobre estarem juntos na turnê. "Eu resolvi dar uma exploradinha nele", diz Sandy, entre risos. "Vamos trabalhar, né?".

Logo em seguida, a dupla interpretou a canção "Tudo Teu", uma colaboração de Sandy com Vitor Kley, presente em seu mais recente disco. Os ex-casados, inclusive, devem seguir apresentando diferentes parcerias musicais que gravaram, ao longo dos anos, nas performances europeias.

Sandy e Lucas Lima cantando ‘Tudo Teu’ no show dela em Lisboa 👀 pic.twitter.com/VISlKoCQxo — gus vai ver o RBD (@gus_martins3) October 6, 2023