Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Sandy brinca e faz show ao lado do ex Lucas Lima na Europa após separação

"Vou dar uma exploradinha", disse a cantora, que iniciou turnê nesta sexta-feira (6), em apresentação em Portugal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 09:51

Lucas Lima e Sandy durante show em Portugal após separação
Lucas Lima e Sandy durante show em Portugal após separação Crédito: Reprodução/Twitter
A cantora Sandy encantou o público lisboeta nesta sexta-feira (6) com uma emocionante apresentação da turnê de "Nós, Voz, Eles", seu terceiro álbum de estúdio. O que não passou despercebido foi a presença de Lucas Lima, seu ex-marido, que a acompanha no palco. Esta é a primeira vez que o ex-casal se reúne em turnê desde o anúncio do término de seu relacionamento.
Em um vídeo compartilhado no Twitter, a cantora aparece segurando a mão de Lucas, no palco de Lisboa, e fazendo brincadeiras sobre estarem juntos na turnê. "Eu resolvi dar uma exploradinha nele", diz Sandy, entre risos. "Vamos trabalhar, né?".
Logo em seguida, a dupla interpretou a canção "Tudo Teu", uma colaboração de Sandy com Vitor Kley, presente em seu mais recente disco. Os ex-casados, inclusive, devem seguir apresentando diferentes parcerias musicais que gravaram, ao longo dos anos, nas performances europeias.
A confirmação de que o ex-casal continuaria trabalhando juntos na turnê europeia foi feita durante uma participação no programa "Altas Horas" no último sábado (30). Após 24 anos de união, o casal anunciou a separação em suas redes sociais no dia 25 de setembro.

Veja Também

Paulo Vilhena ironiza rumores de romance com Sandy: 'Falta de respeito'

Sandy e Lucas cantam juntos após divórcio e fãs choram no programa 'Altas Horas'

Sandy no Altas Horas: como foi a gravação após anúncio da separação, segundo plateia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados