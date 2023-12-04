Diversidade e inovação: site de entretenimento se torna referência no Espírito Santo

Equipe de HZ: site reúne conteúdos de entretenimento e outros temas relacionados Crédito: Elis Carvalho

No primeiro ano de existência, o portal HZ chegou ao recorde de 2 milhões de acessos em apenas um mês, incluindo 1.5 milhão de usuários únicos. Esses números, de agosto de 2022, mostram a potência que se tornou o produto de entretenimento da Rede Gazeta.

HZ nasceu em outubro de 2021, com o intuito de oferecer para os capixabas uma plataforma onde é possível encontrar conteúdos de entretenimento e outros temas relacionados. Seu nome é um jogo de palavras, que faz referência ao nome do veículo A Gazeta e foi pensado para melhor se conectar com o público jovem.

HZ é Entretê

Felipe Khoury, repórter de HZ, na cobertura do Vital. Crédito: Reprodução

O portal surgiu com a proposta de reunir os assuntos abordados na Revista AG, que foi descontinuada, e o caderno Divirta-se, que traziam uma grande diversidade de temas. Essa ideia foi muito bem abraçada pela empresa, já que veio com a proposta de unificar dois dos produtos mais consumidos da casa e concentrar os esforços na criação de um site voltado para o entretenimento.

Thiago Almeida, analista de Marketing da Rede Gazeta, acredita que dois dos motivos por trás do sucesso de HZ são a diversidade – tanto de temas como de formatos – e a constante evolução do portal. “HZ tem explorado novos formatos dentro do site e as entregas precisam ser diferenciadas para não se tornar monótono”, conta o analista. “‘Tocou, Pocou’; ‘Pergunta 027’; ‘Agenda Cultural’; além das coberturas de eventos, como o festival de Alegre... vai se criando uma nova identidade”, complementa.

Outro fator que ele destaca é a inovação que o portal representou no cenário do entretenimento capixaba. "Quando a gente está no Rio ou em São Paulo, a gente tem um site forte em que se consegue encontrar tudo: turismo, saúde, relacionamentos... e aqui a gente não tinha. Agora temos", explica.

A Gazeta, através do portal HZ, se faz presente nos principais eventos do ES. Crédito: Reprodução

Além do conteúdo amplo e a proposta inédita, HZ também conta com uma “cara” que apela ao público mais jovem e aos consumidores do jornalismo de entretenimento. Os elementos visuais alegres e vibrantes remetem aos assuntos tratados no portal, principalmente os shows, as festas e a alegria que eventos como esses trazem ao público. Tudo isso, claro, tendo em mente o tema central da proposta: o entretenimento.

Próximos capítulos

Completando 2 anos no ar em 2023, o projeto segue alcançando novos patamares: são mais de 20 editorias e subeditorias de diferentes âmbitos, comandadas por repórteres e colunistas que tratam de temas sociais, de turismo, cerveja, moda, comportamento e tantos outros assuntos. Além disso, os jornalistas de HZ marcaram presença em grandes eventos do Espírito Santo nesse período, como o Carnaval de Vitória, Vital e Festival de Alegre, por exemplo.

Monica Zorzanelli e Renata Rasseli na cobertura do Carnaval de Vitória. Crédito: Reprodução

Isso mostra que o site está preparado para lidar com as novas demandas do mercado. A aposta em conteúdos audiovisuais e a rede social própria do portal são estratégias que colocam o site como forte concorrente e que foram abraçadas pelos capixabas. Lethicia Ribeiro, gerente de Entretenimento da Rede Gazeta, defende que HZ pretende continuar investindo em diferentes formatos.

Para ela, o objetivo é ampliar o máximo possível a quantidade de assuntos abordados. “Estamos focados em aumentar nossa quantidade de colunistas. Hoje, temos colunistas de diferentes temas, como comportamento, literatura, games, músicas. Nossa diversidade de assuntos é o grande diferencial do HZ”, afirma.

Em dois anos, HZ conseguiu se consolidar no mercado capixaba como referência em entretenimento. Para os próximos capítulos, pretende continuar ampliando a presença em eventos e nas redes sociais, trazendo novas propostas e formatos para interagir com o público.