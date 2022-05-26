Dire Straits Legacy desembarca em Vitória com show repleto de sucessos

Dire Straits Legacy se apresenta em Vitória neste domingo (29) Crédito: Divulgação/Pablo Ghaderi

De volta ao Brasil, o Dire Straits Legacy desembarca no Espírito Santo, neste domingo (29), para trazer seu novo show em comemoração aos 45 anos de uma das maiores bandas de todos os tempos. Prometendo uma apresentação única e emocional, a banda vai reviver a inesquecível atmosfera do grupo britânico no Espaço Patrick Ribeiro (Novo Aeroporto), às 21h.

Dire Straits Legacy é um projeto em permanente evolução, mantendo viva a memória de canções atemporais do Dire Straits. No show de domingo, os capixabas poderão prestigiar grandes sucessos, como "Money for Nothing", "So Far Away", "Sultans of Swing", "Walk of Life" e "Romeo and Juliet", interpretadas ao vivo. Os ingressos custam a partir de R$ 110 e estão à venda no site Sympla

CONHEÇA OS MEMBROS

ALAN CLARK (TECLADOS)

Alan ingressou no Dire Straits em 1980, tornando-se seu primeiro e principal tecladista, e é conhecido como seu diretor musical não oficial. Além de trabalhar com a banda até sua dissolução, em 1995, ao lado de Mark Knopfler, co-produziu o último álbum da banda, On Every Street.

ANDY TREACEY (BATERIA)

Como um dos bateristas mais bem sucedidos do Reino Unido, Andy fez turnês e gravou durante os últimos 20 anos com muitos artistas. O músico ainda conta na bagagem apresentações em locais intimistas, arenas e estádios. Além disso, Treacey é conhecido por seu trabalho como baterista para as turnês internacionais de Faithless, Moby, DJ Fresh, Groove Armada, Dido, Robbie Williams, M.J.Cole, As Sementes de Raios, Ronnie Wood, John Squire (Rosas de Pedra), Galliano e a banda de Frank Zappa.

JACK SONNI (GUITARRA)

O músico, escritor e ex-executivo de marketing Jack Sonni foi convidado por Mark Knopfler para se juntar à banda para as sessões de gravações e turnê do álbum Brothers in Arms, lançado em 1985. Sonni também participou da turnê do mesmo álbum e permaneceu na banda até 1988.

MARCO CAVIGLIA (VOZ E GUITARRA)

Apaixonado pela música de Dire Straits e seu mentor musical Mark Knopfler, Marco, nascido em Roma, formou a banda Solid Rock em 1988 e em 1990 fez uma turnê com o lendário bluesman do Notting Hillbillies, Steve Phillips. Mas seu sonho era tocar com seus “heróis” do Dire Straits, e esse sonho se tornou realidade em 2010 a DS Legends, e agora novamente com a Dire Straits Legacy.

MEL COLLINS (SAX)

Mel se juntou ao Dire Straits em 1982 e tocou no álbum e turnê Love Over Gold e no álbum Twisting by the Pool. Ele também tocou com uma diversos artistas e bandas, incluindo Stones, Camel, Eric Clapton, Joe Cocker, Tears for Fears. O saxofonista ainda é um dos membros da formação original do King Crimson.

PHIL PALMER (GUITARRA)

Phil ingressou no Dire Straits em 1990 e tocou no álbum On Every Street e na turnê mundial do mesmo álbum. O músico é um dos principais guitarristas do mundo, tendo tocado em mais de 450 álbuns e realizado turnês com alguns dos maiores artistas do mundo. Ele também foi membro da banda de Eric Clapton, onde ele conheceu seu colega da Dire Straits Legacy, Alan Clark, e é um membro fundador da Dire Straits Legacy.

TREVOR HORN (BAIXO)

Além de baixista, Trevor é músico, compositor e produtor musical. Depois de formar The Buggles e gravar a música #1 de 1979, “Video Killed the Radio Star”, Horn produziu alguns dos hits que definiram os anos 1980, incluindo o “Lexicon of Love”, de ABC, “Owner of a Lonely Heart”, do Yes, além de “Relax”, “Two Tribes” e “The Power of Love", os hits #1 de Frankie Goes to Hollywood .

Horn se consolidou como um dos produtores e arranjadores mais requisitados e produziu sucessos para Tina Turner, Tom Jones, Marc Almond, John Legend, Robbie Williams e Simple Minds. Em 1996, recebeu um Grammy pela produção do segundo álbum do cantor Seal. Já em 1980, Trevor foi vocalista da banda Yes e gravou o álbum Drama.

PRIMIANO DIBIASE (TECLADOS)

O também romano Primiano é um tecladista que já trabalhou em muitos discos e com muitos artistas, incluindo Richard Bennett, Steve Phillips, Gigi Proietti e Neri Marcorè.