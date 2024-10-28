Dia Internacional da Animação terá sessão gratuita em Vitória nesta segunda (28)

A série da Netflix “Acorda, Carlo!”, foi indicada ao Prêmio Emmy Internacional 2024 Crédito: Divulgação/Netflix

Tem programação imperdível nesta segunda-feira. É que hoje, 28 de outubro, é celebrado o Dia Internacional da Animação. Por isso, nada melhor que curtir uma sessão gratuita de cinema composta por curtas de animação de várias partes do país e do mundo. Os filmes serão exibidos às 20h, no Cine Jardins, em Jardim da Penha.

“Acorda, Carlo!”, criada e dirigida pelo capixaba Juliano Enrico. Dos mesmos criadores do “Irmão do Jorel”, a série animada acompanha a vida de Carlo, um garoto divertido que adora biscoitos e aventuras. Mas, depois de cair em um sono profundo e mágico, sua vida nunca mais será a mesma. Um dos grandes destaques da mostra em Vitória será a exibição do episódio “Spa de Segurança Máxima”, da série da Netflix , criada e dirigida pelo capixaba Juliano Enrico. Dos mesmos criadores do “Irmão do Jorel”, a série animada acompanha a vida de Carlo, um garoto divertido que adora biscoitos e aventuras. Mas, depois de cair em um sono profundo e mágico, sua vida nunca mais será a mesma.

A animação capixaba integra a Mostra Oficial, que será divida em filmes brasileiros - vindos dos estados da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco - e por uma hora de filmes estrangeiros, provenientes da Argentina, Suíça, Canadá, Israel e Colômbia.

Flores da Macambira em Vitória

Os espectadores da capital capixaba terão ainda a oportunidade de assistir ao curta de animação “Flores da Macambira” feito por 40 crianças da Comunidade Quilombola da Macambira, no pequeno município de Lagoa Nova, no Rio Grande do Norte, dentro do Projeto Animação Ambiental do Instituto Marlin Azul.

Para construção do filme durante oficina básica sobre a linguagem e as técnicas de animação, em 2022, a garotada participou de uma roda de conversa em torno das memórias, lutas, brincadeiras, jeitos de ser e das formas de viver do lugar. Inspirados pela força, beleza e resistência da Macambira, uma planta espinhosa encontrada no sertão, os quilombolas mostraram como é o território onde moram, brincam e vivem em comunidade.

Cabe ressaltar que a Mostra Nacional não é recomendada para menores de 14 anos, e a Mostra Internacional não é recomendada para menores de 10 anos. Ambas trazem um conteúdo temático diversificado direcionado ao público jovem e adulto.

Ao todo, 250 cidades em áreas urbanas e no interior exibirão a programação no dia 28 de outubro, celebrando os 21 anos de realização da data no país. A missão do Dia Internacional da Animação é ampliar o acesso e fomentar o conhecimento do público em relação ao universo do cinema de animação produzido no Brasil. O evento mobiliza diversas comunidades e facilita o contato da população com a cultura.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

EXIBIÇÃO ESPECIAL

Flores da Macambira (9’03’’ – 2023 – Lagoa Nova/RN e Vitória/ES )

Direção: Crianças e Adolescentes da Comunidade Quilombola de Macambira

Crianças e Adolescentes da Comunidade Quilombola de Macambira Sinopse: A vida na comunidade é bonita e resistente assim como a flor da macambira.





A vida na comunidade é bonita e resistente assim como a flor da macambira. Spa de Segurança Máxima (24’18’’ – 2023 – ES/RJ)

Direção: Juliano Enrico

Juliano Enrico Sinopse: Neste episódio da Série “Acorda, Carlo”, o protagonista precisa se estressar

Neste episódio da Série “Acorda, Carlo”, o protagonista precisa se estressar para entrar em um “Spa de Segurança Máxima”. Uma sessão de terapia em grupo que

tem uma reviravolta surpreendente.





MOSTRA NACIONAL

Classificação Indicativa – Não recomendado para menores de 14 anos





Maré Braba

Direção: Pâmela Peregrino (7’16’’ – 2023 – Porto Seguro/BA)

Pâmela Peregrino (7’16’’ – 2023 – Porto Seguro/BA) Técnica: Stopmotion

Stopmotion Sinopse: Ela, que conecta a todos pelas suas águas, observa e opera as mudanças

Ela, que conecta a todos pelas suas águas, observa e opera as mudanças decorrentes do aquecimento global. O povo à beira-mar é o primeiro a sentir suas

agitações e mudanças de humor. Ela sabe que os humanos estão se movendo para frear

essas mudanças. Assim como ela sabe que repetem uma antiga saga: alguns poucos

prevalecendo sobre o grande restante aprofundam os problemas criados por eles

Mesmos.





Manu Sonha com Onças

Direção: Daniel Og (5’32’’ – 2023 – Rio de Janeiro/RJ)

Daniel Og (5’32’’ – 2023 – Rio de Janeiro/RJ) Sinopse: Manu Sonha com Onças é a história de um sonho da menina Manuela que essa

Manu Sonha com Onças é a história de um sonho da menina Manuela que essa noite se encontra com os felinos que habitam sua imaginação e a ajudam a despertar

sempre um pouco mais pra quem ela é e o que quer ser no mundo.





Hoje Eu Só Volto Amanhã

Direção: Diego Lacerda (8’ – 2024 – Recife/PE)

Diego Lacerda (8’ – 2024 – Recife/PE) Sinopse: Cada pessoa é um Carnaval e Marina sabe qual o dela. Nas ladeiras de Olinda

Cada pessoa é um Carnaval e Marina sabe qual o dela. Nas ladeiras de Olinda ela busca o êxtase da folia carnavalesca, a música, a gritaria, o calor, a alegria, o amor.

Seu trajeto é visto através dos olhos de dez personagens diferentes e, para cada um

deles, um diretor empresta seu olhar artístico. Mas no meio de tantas pessoas, blocos,

encontros e desencontros, aperto e empurra, como encontrar o Carnaval?





Alguns Sinaes

Direção: Samu Mariani (1’23’’ – 2023 – São Paulo/SP)

Samu Mariani (1’23’’ – 2023 – São Paulo/SP) Técnicas: Stopmotion com objetos - 01:23 - 2023 - São Paulo/SP

Stopmotion com objetos - 01:23 - 2023 - São Paulo/SP Sinopse: O vazio constitui o cheio. É como a fofoca científica diz afinal: os átomos

O vazio constitui o cheio. É como a fofoca científica diz afinal: os átomos contêm mais espaço que matéria. Numa boa ficção, podem ser espaços que formas de

vida de lógica ainda desconhecida ocupem de forma criativa.





O Nome da Vida

Direção: Amanda Pomar (13’ – 2024 – Juiz de Fora/MG)

Amanda Pomar (13’ – 2024 – Juiz de Fora/MG) Sinopse: No documentário baseado na autobiografia do sobrevivente Wladimir Pomar, entre detalhes da perseguição policial em São Paulo e passagens da infância e da vida clandestina, narração em primeira pessoa e animações reconstituem uma história diferente da versão imposta pela ditadura. Em 2024, sessenta anos após o golpe de 1964, a cada dia fica mais nítido o quanto estivemos perto de outra ruptura democrática recentemente. Portanto, faz-se necessário amplificar os fatos, reivindicar justiça histórica e lembrar para não repetir.





O Futuro Que Me Alcance

Direção: Nat Grego (4’35’’ – 2023 – São José dos Campos/SP)

Nat Grego (4’35’’ – 2023 – São José dos Campos/SP) Sinopse: "O Futuro Que Me Alcance" é um videoclipe animado da canção de Reynaldo

"O Futuro Que Me Alcance" é um videoclipe animado da canção de Reynaldo Bessa que nos leva por uma viagem surreal e existencial pelas memórias e afetos do eu lírico.





Absorta

Direção: Luiza Pugliesi Villaça (8’ – 2023 – São Paulo/SP)

Luiza Pugliesi Villaça (8’ – 2023 – São Paulo/SP) Sinopse: Nara, uma jovem adulta exausta, decide tomar um banho após um longo dia. Mas ao submergir na banheira para relaxar, seu momento de introspecção é interrompido por um peixe preso no ralo. Águas profundas e desconhecidas serão exploradas à medida que ela é invadida por diferentes fases da sua vida.





Nara, uma jovem adulta exausta, decide tomar um banho após um longo dia. Mas ao submergir na banheira para relaxar, seu momento de introspecção é interrompido por um peixe preso no ralo. Águas profundas e desconhecidas serão exploradas à medida que ela é invadida por diferentes fases da sua vida. Receita de Vó

Direção: Carlon Hardt (3’10’’ – 2024 – Curitiba/PR)

Carlon Hardt (3’10’’ – 2024 – Curitiba/PR) Sinopse: ‘Minha vó dizia: menina, não chora “as pitanga”. Cê não queria? Então chupa

‘Minha vó dizia: menina, não chora “as pitanga”. Cê não queria? Então chupa essa manga!’. “Receita de Vó” nos leva ao quentinho da casa da vó, onde comidas

cantam e dançam ao som do mundo mágico do Hip Hop.





MOSTRA INTERNACIONAL

Classificação Indicativa – Não recomendado para menores de 10 anos





Después del eclipse

Direção: Bea R. Blankenhorst (12’08’’ – 2019 – Argentina)

Bea R. Blankenhorst (12’08’’ – 2019 – Argentina) Sinopse: Argentina, década de 1920. Em um pequeno povoado agrícola, o Club Social

Argentina, década de 1920. Em um pequeno povoado agrícola, o Club Social anuncia uma grande noite de festa. Dois jovens apaixonados esperam ansiosos pelo

momento de se encontrar e dançarem. No entanto, pesa sobre eles o medo dos olhares

dos outros: ela usa uma prótese na perna, e ele, uma no braço. Chega assim a noite tão

esperada, e a música desperta o desejo, mas nada é tão simples nesta cidade onde

ninguém se atreve a se libertar dos preconceitos para ser feliz.





Le Renard et L'oisille

Direção: Fred & Sam Guillaume (12’06’’ – 2018 – Suíça)

Fred & Sam Guillaume (12’06’’ – 2018 – Suíça) Sinopse: Uma raposa solitária precisa improvisar a paternidade para um bebê pássaro

Uma raposa solitária precisa improvisar a paternidade para um bebê pássaro recém-nascido. Dois caminhos se cruzam e uma família é formada, até que o destino

mostra para cada um a vida que devem levar.





Six Plain Hot Dogs

Direção: Joël Vaudreuil (14’59’’ – 2011 – Canadá)

Joël Vaudreuil (14’59’’ – 2011 – Canadá) Sinopse: No leste de Montreal, um garoto vai ao restaurante local para buscar cachorros-quentes para ele e sua avó, que está debilitada. No local, ele encontra uma

No leste de Montreal, um garoto vai ao restaurante local para buscar cachorros-quentes para ele e sua avó, que está debilitada. No local, ele encontra uma garçonete angustiada por estar sozinha no atendimento. O garoto espera seu pedido, que está demorando mais do que o normal, e aproveita para observar os outros clientes no restaurante.





Black Slide

Direção: Uri Lotan (11’12’’ – 2021 – Israel)

Uri Lotan (11’12’’ – 2021 – Israel) Sinopse: Eviah, uma criança jovem e tímida no início da puberdade e seu melhor amigo,

Eviah, uma criança jovem e tímida no início da puberdade e seu melhor amigo, Tsuf, entram de fininho no Black Slide, o toboágua mais assustador de Aqua Fun. Lá,

Eviah tem visões que irão prepará-lo para os eventos que estão prestes a acontecer em

sua casa.





Ila, la Niña Tejedora

Direção: Edna Y. Higuera Peña (4’01’’ – 2023 – Colômbia)

Edna Y. Higuera Peña (4’01’’ – 2023 – Colômbia) Sinopse: Ila é uma menina do campo que tece o sol com a lua, a terra e a água, através da sua voz, das suas perguntas, da sua imaginação e de suas brincadeiras com o seu amigo, Guardião. Todos os tecidos que esta aventureira produz brotam da ternura e da sua admiração pela grandeza da natureza.

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