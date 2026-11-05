Dia do Designer Gráfico: como o visual ajuda a construir a identidade da cultura e do entretenimento capixaba

Pode não parecer, mas o visual é um dos primeiros aspectos que chamam nossa atenção na hora de consumir algo. Como uma vitrine, o design funciona como uma porta de entrada para diferentes produtos e experiências, especialmente no universo do entretenimento, em capas de álbuns, cartazes de filmes e materiais de divulgação de shows e eventos.





No dia 5 de novembro, é celebrado o Dia do Designer Gráfico, profissional criativo que combina textos, imagens, cores, formas e tipografias para comunicar uma mensagem visualmente. Seu papel vai além de causar uma primeira impressão; ele também trabalha na construção de conceitos e identidades visuais capazes de transmitir ideias e provocar sensações.





Apesar de nem sempre ser percebido pelo público, o design está presente em diferentes itens e lugares que vemos no cotidiano. Segundo a designer gráfica e ilustradora capixaba de Vila Velha, Beatriz Sacht, essa presença é constante, ainda que o trabalho por trás das peças nem sempre receba atenção: “Todo mundo vai ser impactado por uma peça gráfica, esteja a pessoa analisando ela ativamente ou não”, afirma. Para ela, é natural que as pessoas não parem para pensar em todos os profissionais e processos necessários para que determinado produto exista.





Uma capa de disco, por exemplo, ajuda a apresentar visualmente o universo de um artista, enquanto a identidade de um festival pode traduzir a proposta do evento antes mesmo de o público conhecer sua programação. Em sua trajetória, Beatriz participou da terceira edição da revista Movimento Cidade, em 2022, projeto do festival cultural realizado em Vitória. A designer foi responsável pela ilustração da capa e da luva da revista, desenvolvidas a partir do tema daquela edição, “Construir Cidades”.