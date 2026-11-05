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Dia do Designer Gráfico: como o visual ajuda a construir a identidade da cultura e do entretenimento capixaba

Dia 5 de novembro é celebrado o Dia do Designer Gráfico, data que destaca o trabalho de profissionais que dão forma visual à música, ao cinema e a diferentes expressões culturais
Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 14:56

Identidade visual do Projeto Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis, feito pelo designer caixaba Luan Jacinto em colaboração com Amanda Lobos Luan Jacinto | Acervo pessoal

Pode não parecer, mas o visual é um dos primeiros aspectos que chamam nossa atenção na hora de consumir algo. Como uma vitrine, o design funciona como uma porta de entrada para diferentes produtos e experiências, especialmente no universo do entretenimento, em capas de álbuns, cartazes de filmes e materiais de divulgação de shows e eventos.


No dia 5 de novembro, é celebrado o Dia do Designer Gráfico, profissional criativo que combina textos, imagens, cores, formas e tipografias para comunicar uma mensagem visualmente. Seu papel vai além de causar uma primeira impressão; ele também trabalha na construção de conceitos e identidades visuais capazes de transmitir ideias e provocar sensações.


Apesar de nem sempre ser percebido pelo público, o design está presente em diferentes itens e lugares que vemos no cotidiano. Segundo a designer gráfica e ilustradora capixaba de Vila Velha, Beatriz Sacht, essa presença é constante, ainda que o trabalho por trás das peças nem sempre receba atenção: “Todo mundo vai ser impactado por uma peça gráfica, esteja a pessoa analisando ela ativamente ou não”, afirma. Para ela, é natural que as pessoas não parem para pensar em todos os profissionais e processos necessários para que determinado produto exista.


Uma capa de disco, por exemplo, ajuda a apresentar visualmente o universo de um artista, enquanto a identidade de um festival pode traduzir a proposta do evento antes mesmo de o público conhecer sua programação. Em sua trajetória, Beatriz participou da terceira edição da revista Movimento Cidade, em 2022, projeto do festival cultural realizado em Vitória. A designer foi responsável pela ilustração da capa e da luva da revista, desenvolvidas a partir do tema daquela edição, “Construir Cidades”.

Edição de 2022 da Revista MC, feita pela designer gráfica e ilustradora capixaba Beatriz Sacht Beatriz Sacht | Acervo pessoal

Outro trabalho que se conecta com essa relação entre design e identidade cultural é o projeto Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis, que teve sua identidade visual desenvolvida por Luan Jacinto, designer e graduando em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em parceria com a designer Amanda Lobos.


A iniciativa reúne diferentes linguagens artísticas, conectando os municípios de Vila Velha, Vitória, Cariacica e Serra, para propor um olhar sobre as relações históricas, culturais e ambientais entre esses municípios que margeiam a baía.

Identidade visual do Projeto Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis, desenvolvido por Luan Jacinto em colaboração com Amanda Lobos Luan Jacinto | Acervo pessoal

Essa conexão entre design e cultura também aparece na maneira como o público interpreta os elementos visuais. “Existe uma relação muito forte com a construção cultural e histórica de um determinado grupo. Essas percepções não surgem do nada, elas estão diretamente associadas à cultura local e ao repertório que a gente constrói ao longo da vida”, afirma Luan. 


De uma capa de álbum à identidade visual de um festival, o design gráfico participa da maneira como a cultura chega ao público. Mesmo quando não está no centro das atenções, o trabalho desses profissionais ajuda a construir a identidade de artistas, eventos e projetos culturais, transformando ideias em experiências visuais.


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury.

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