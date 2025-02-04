De samba a forró: evento gratuito leva música e gastronomia para Vila Velha

Prainha Vive Crédito: Carol Machado Fotografia / Divulgação

O Prainha Vive abre sua temporada de 2025 com uma programação que promete movimentar o Parque da Prainha, em Vila Velha. O evento gratuito acontece no próximo domingo (9), a partir do meio-dia, trazendo uma mistura de ritmos que vai do samba ao forró, passando por sets eletrônicos.

A tarde começa com a discotecagem do DJ Ralph Pitanga, preparando o público para a chegada do tradicional Bloco Balança Penha, que promete animar os foliões com a pegada carnavalesca que é marca registrada do grupo.

Para os amantes de escolas de samba, o destaque fica com a apresentação da MUG, bicampeã do carnaval, que trará uma prévia do que levará para a avenida em busca do tricampeonato.

Bateria da Mocidade Unida da Glória Crédito: Fernando Madeira

Na sequência, o Clube do Samba assume o comando com uma roda de samba cheia de balanço e energia. À noite, o DJ Sammuca 05 assume as pick-ups com o projeto Kombi Sound, esquentando o clima para a apresentação de Felipe Peó, que encerra a programação com um autêutico forró pé de serra.

Arte e gastronomia

Além das apresentações musicais, o evento aposta em uma experiência completa para os frequentadores. Uma praça de alimentação será montada no local, oferecendo opções que vão de pratos variados a bebidas e doces.

Outro atrativo é a Feira de Economia Criativa, que deve reunir expositores locais com produtos que valorizam o artesanato e a inovação. A estrutura também contempla banheiros de alvenaria com ar-condicionado, além de sanitários químicos para maior comodidade dos participantes.

Prainha Vive

Desde 2021, os domingos na Prainha, em Vila Velha, têm se tornado sinônimo de alegria e descontração graças ao Movimento Cultural Prainha Vive. Este projeto, que começou com pequenos eventos na calçada de uma tabacaria no bairro, foi idealizado pelos proprietários da loja, Diego Fernandes Coutinho e Nathalia de Oliveira Abraham Coutinho.

Prainha Vive acontece mensalmente, sempre aos domingos Crédito: Carol Machado

"Queríamos criar um espaço onde a comunidade pudesse se reunir e aproveitar momentos de lazer de forma acessível" explica Diego. Desde então, o movimento tem realizado intervenções culturais no Sítio Histórico da Prainha.

Com a missão de levar música, arte, cultura, gastronomia e artesanato ao público de forma gratuita, o Prainha Vive busca prestigiar os artistas locais, especialmente os capixabas, além de fomentar a economia local. Ao longo dos anos, o movimento tem garantido uma diversidade de artistas e bandas para se apresentarem.

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